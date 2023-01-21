DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Bakü’de ziyaretlerde bulundu

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı’yı ziyaret etti.

Kassanov başkanlığındaki Ahıskalı Türklerden oluşan heyet Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi büyükelçi Bağcı’yı ziyaret eden Kassanov, DATÜB’ün çalışmaları ve Ahıskalı Türklerin Azerbaycan’daki faaliyetlerini aktardılar.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, dünyanın 9 ülkesinde bulunan temsilcilik ofisleri ile faaliyetlerini sürdüren DATÜB’ün her zaman Azerbaycan devletinin ve milletinin yanında olduğunu, gerek Azerbaycan’ın Karabağ’daki büyük vatan savaşından önce, gerek savaş sırasında gerekse de savaştan sonra Ahıskalı Türklerin vatan mücadelesinde yer aldığını aktardı.

DATÜB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Bağcı ise “Bugün sizlerin burada olması oldukça önemlidir. Ahıskalı Türkler olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin, vatan uğrunda canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazi ailelerimizin yanında olduğunuzu gösteriyorsunuz. Ahıskalı Türkleri uzun yıllardan beri tanıyorum. Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalı Türklerin birlik beraberlik içerisinde daha nice güzel çalışmalara imza atmalarını yürekten temenni ediyorum. Ahıskalı Türkler onurlu bir Türk toplumu. Ziyatdin bey’in bu kapsamda yapılan faaliyetlerde emeği oldukça büyük. Nereye gitsem Ahıskalı Türkleri buluyorum. Geçmişte yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak daha güçlü, istikrarlı bir gelecek inşa etme yolunda hep birlikte çalışmalıyız. Biz sizleri seviyoruz. Bakü’de sizlerin değerli çalışmalarınıza katkı sağlayacak desteği vermeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman yanınızdayız” dedi.