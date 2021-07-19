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Damat ve geline streç film şakası

Kahramanmaraş’ta dünya evine giren çiftin düğün arabası arkadaşları tarafından streç film ile kaplandı.

Haberde İnsan 19.07.2021, 12:17
Damat ve geline streç film şakası
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Kahramanmaraş’ta dünya evine giren çiftin düğün arabası arkadaşları tarafından streç film ile kaplandı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Ensar ve Tuğba Özdemir çifti düzenlenen düğün merasimiyle dünya evine girdi. Dünya evine giren çiftin arkadaşları ise damada ilginç bir şaka yaptı. Damattan para almak isteyen arkadaşları düğün etkinliği sürerken gelin aracı olarak süslenen otomobili streç film ile kapladı. Uzun uğraşlarla kaplanan streç filmi ile damattan para almayı umut eden arkadaşlarının şakası yarım kaldı. Damat Ensar Özdemir, düğün salonu çıkışı elindeki makası arkadaşlarına göstererek streç filminin kesilmesini istedi. Bunun üzerine streç filminin kesilmesiyle gelin ve damat otomobile bindi. Bu şaka karşısında damat arkadaşlarının parasını vermeyi de ihmal etmedi.
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