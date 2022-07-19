Damat tırcı olunca düğün konvoyu da tırlardan oluştu

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tırlardan oluşan gelin konvoyu ilginç görüntüler oluşturdu. Kendisine ait tırı bulunan ve nakliye işiyle uğraşan Damat Ozan Kaluc’un gelini baba evinden almaya giderken aklına ilginç bir fikir geldi. Aynı mesleği yürüten arkadaşlarıyla bir araya gelen Kaluc, kendisine ve arkadaşlarına ait tırları süsleyerek düğün konvoyuna dahil etti. Kaluc, 9 tır, bir yolcu otobüsü ve 55 aracın katıldığı konvoyla gelinin baba evine gitti. Konvoyu gören kız tarafı kısa süreli şaşkınlık yaşayarak o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

"Aşiret düğünü sandılar"

Damadın abisi Nuri Kaluc, gelin tarafının konvoyu görünce şok olduğunu söyleyerek, "Kardeşim arkadaşlarıyla birlikte heves etti. Konvoya 9 tır 1 otobüs 55 araba katıldı. Şehir halkı konvoyu görünce çok oldu aşiret düğünü sandılar. Sivas Koyulhisar’da ilk kez böyle bir düğün olduğunu söylediler. Gelin tarafı da konvoyu görünce şok oldu. Böyle güzel bir konvoy olduğu için mutlu mesut oldular" ifadelerini kullandı.