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Damat, süslediği aracı arıza yapınca gelini almaya böyle gitti

Karabük’te yaşayan Erkan Kısmet, evlilik için süslediği aracı arıza yapınca gelini çekiciye yüklediği araçla almaya gitti.

Haberde İnsan 25.07.2022, 15:12
Damat, süslediği aracı arıza yapınca gelini almaya böyle gitti

Karabük’te yaşayan Erkan Kısmet, evlilik için süslediği aracı arıza yapınca gelini çekiciye yüklediği araçla almaya gitti.

Kız arkadaşı İlknur ile dünya evine giren Erkan Kısmet, düğününde süslediği aracı arıza yapınca ilginç bir yönteme başvurdu. Gelin arabasını çağırdığı çekiciye yükleyen genç adam, gelin evinin yolunu tuttu. Birlikte çekicinin üzerindeki araca binen çift evlerine doğru yola çıktı.

Aracının bozulduğu için yolda kalmasına rağmen gelini yarı yolda bırakmadığını belirten damat, “Yine de başardık” dedi.

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