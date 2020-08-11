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Damadın yaptığını görenler şaşkına döndü
DAMADIN YAPTIĞINI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ EDİRNE'DE BİR MOTOSİKLET DERNEĞİNİN BAŞKAN YARDIMCILIĞINI YAPAN DAMAT, DÜĞÜN SALONUNA MOTOSİKLETLE GİRİŞ YAPTI. GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY EDİRNE’DE YAŞANDI. EDİRNE MOTOSİKLET DERNEĞİ BAŞKAN YARDIMCISI MURAT GÖRGÜÇ SEVGİLİSİ YAĞMUR GÖRGÜÇ İLE HAYATINI BİRLEŞTİRDİ. DAMAT GÖRGÜÇ, DÜĞÜNDE UNUTULMAYACAK BİR SÜRPRİZE İMZA ATARAK, DÜĞÜN SALONUNA MOTOSİKLETLE GİRİŞ YAPTI. GELİN VE DAMADIN DANSI ÖNCESİ DAMAT GÖRGÜÇ’ÜN MOTOSİKLET İLE DÜĞÜN SALONUNA GİRDİĞİNİ GÖREN DAVETLİLER İSE ŞAŞKINA DÖNDÜ. PİST ALANINDA KISA BİR TUR YAPAN DAMAT GÖRGÜÇ ARDINDAN EŞİYLE BİRLİKTE DANS EDEREK DOYASIYA EĞLENDİ.
Haberde İnsan 11.08.2020, 15:55
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Edirne’de bir motosiklet derneğinin başkan yardımcılığını yapan damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı.
Görenleri şaşkına çeviren olay Edirne’de yaşandı. Edirne Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı Murat Görgüç sevgilisi Yağmur Görgüç ile hayatını birleştirdi. Damat Görgüç düğünde unutulmayacak bir sürprize imza atarak, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı.
Davetliler şaşkına döndü
Gelin ve damadın dansı öncesi damat Görgüç’ün motosiklet ile düğün salonuna girdiğini gören davetliler ise şaşkına döndü. Pist alanında kısa bir turan yapan damat Görgüç ardından eşiyle birlikte dans ederek doyasıya eğlendi.
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