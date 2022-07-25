Damadı havuza attılar, suda çiftetelli oynadılar

Millet Mahallesi’nde dünya evine giren damat; düğüne gelen arkadaşlarının şakalarına maruz kaldı. Damadı bacaklarından tutan davetli arkadaşları önce havaya kaldırdı, sonra da havuza attı.

Arkasından kendileri de havuza atlayan gençler damatla birlikte çiftetelli oynadılar. O sahneler ise renkli anlara sebep oldu.