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Damada Çin işkencesi
BURSA'DA DAMADA YAPILAN İŞKENCE BU KADAR DA OLMAZ DEDİRTTİ. KORONA VİRÜS KURALLARININ DA HİÇE SAYILDIĞI DÜĞÜNDE, DAMAT EVLENDİĞİNE BİN PİŞMAN EDİLDİ.
Haberde İnsan 24.08.2020, 12:49
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Bursa’da damada yapılan işkence, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Korona virüs kurallarının hiçe sayıldığı düğünde, damat evlendiğine bin pişman edildi.
Bursa’nın İznik ilçesinde düğün âdetleri damadı canından bezdirdi. Bikini giydirilen damat, su dolu kamyonetin kasasında bol köpüklü suyla yıkandı. Ayağına giydirilen paletle davul zurna eşliğinde oynayan damada yapılan işkence bu kadarına da "pes" dedirtti. Kübra Yaman ile dünya evine giren Ramazan Güzel, evlendiğine evleneceğine pişman edildi. Koranavirüs kurallarının da hiçe sayıldığı düğün görenleri şaşırttı.
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