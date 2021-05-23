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Dakikalarca bayrağın başında bekledi

Sivas’ta bir anaokulunun bahçesinde bulunan Türk bayrağının yere düştüğünü gören duyarlı vatandaş, bayrağı yerden alarak dakikalarca yerine takmaya uğraşıp başında bekledi.

Haberde İnsan 23.05.2021, 16:12
Dakikalarca bayrağın başında bekledi

Sivas’ta bir anaokulunun bahçesinde bulunan Türk bayrağının yere düştüğünü gören duyarlı vatandaş, bayrağı yerden alarak dakikalarca yerine takmaya uğraşıp başında bekledi.

Kılavuz Mahallesi’nde oturan Hamdi Öz, evinin balkonundan Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu bahçesinde bulunan direkteki Türk bayrağının yere düştüğünü gördü. Öz, hemen bayrağın yanına gitti. Bayrağı yerden alarak polis ekiplerine haber veren Hamdi Öz, bayrağı yere bırakmadan dakikalarca başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler muhtar aracılığıyla okul müdürüne ulaştı. Öz, Türk bayrağını okul müdürüne teslim edene kadar evinin balkonuna astı.

“Bayrağımız yere düşmesin’’

Bayrağın başında dakikalarca bekleyen Hamdi Öz, “Karşı apartmanda oturuyorum. Bayrağın rüzgardan düştüğünü gördüm. Ben de geldim kendi başıma takmaya çalıştım. Takamadım ve polis ekiplerini aradım. Sağ olsunlar onlar da geleceklerini söylediler. Gelirlerse beraber takarız. Takamazsak da artık söküp eve götüreceğim. Bayrağımız yere düşmesin. Çünkü bizim için çok önemli bir şey’’ dedi.
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