Daisy Lowe kimdir?

Henüz çocukluk yıllarında solaryuma çok düşkün olduğunu belirtmiştir. Bazen bunu çok abarttığını çünkü solaryuma o kadar çok giriyordumki, girmediğim zaman cildimde lekeler oluşmaya başlamıştı diye açıklama yapmıştır. 15 yaşında iken modelliğe adım atmıştır.

Daisy Lowe’in vücut ölçüleri 81-66-92 cm’dir. Boyu 1.78 cm, kilosu ise 61’dir.

Tam bir spor tutkunu olduğunu belirten Daisy Lowe, yoga, pilates ve günlük yarım saatlik yüzme ile formunu koruduğunu bir röportajda dile getirmiştir.

Cilt bakımını ise hiç ihmal etmeyen Daisy Lowve, gece yatmadan mutlaka, anti bakteriyel özelliği bulunan Biologique Recherche yüz temizleme losyonu ile yüzünü yıkıyor, sabah akşam ise sivilce oluşmasını önleyen Tria Skin Perfecting Light ışık sisteminide aralıksız kullanmaktadır.

Alfie Goffey, Frankie Goffey Babası Gavin Rossdale, annesi ise Pearl Lowe’dir. Frankie ve Alfie isimlerinde iki kardeşi vardır.