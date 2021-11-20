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Dairelerini satıp bütün paralarını tarıma yatırdılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ve mermerciliği bırakarak bütün parasını tarıma yatıran aile, ürettikleri kışlık sebzeler arasında yaklaşık 30 ton karnabahar, 6 ton da brokoli hasadı yapmayı bekliyor.

Haberde İnsan 20.11.2021, 12:12
Dairelerini satıp bütün paralarını tarıma yatırdılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ve mermerciliği bırakarak bütün parasını tarıma yatıran aile, ürettikleri kışlık sebzeler arasında yaklaşık 30 ton karnabahar, 6 ton da brokoli hasadı yapmayı bekliyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 7 kişilik bir aile, mermercilik mesleğini bırakıp, dairelerini satarak bütün paralarını tarıma yatırdı. Tarla ve seralarında yaz kış üretim yapan aile, yazın ektikleri karnabahar, brokoli gibi kışlık sebzelerin hasadına başladı. Bu sene hasadın verimli olacağını belirten çiftçi aile, karnabahardan yaklaşık 30 ton, brokoliden ise yaklaşık 6 ton ürün almayı bekliyor. Yağmura, çamura aldırış etmeden tarlada çalışmaya devam eden aile, mahsulleri istedikleri fiyata satamadıklarından yakınıyor.

“Türkiye’nin geleceği için üretim yapıyoruz”

Daha önceden mermercilik yaptıklarını ancak o işi bıraktıklarını söyleyen Osman Karan, “Bir işe atılmak istedik, bir iş kurmak istedik ailecek. Biz 5 kardeşiz, annem, babam başımızda. 2 tane dairemiz vardı, onları sattık, paramızı bu işe yatırdık, sera kurduk, yeni ekipmanlar aldık. Damla sulama hortumları aldık, yeni traktör aldık. Bu işe girişim yaptık. Her mevsim üretiyoruz burada. Kışın karnabahar, brokoli, kereviz, pırasa, pazı üretiyoruz. Yazın da salatalık, domates, patlıcan, semiz, roka, tere üretiyoruz. Antalya’da yetişenler burada da yetişiyor aslında. Buradan hale günlük ürün gönderiyoruz. İnsanlar Kocaeli’yi sadece sanayi şehri olarak biliyor ama burada da seralar var, tarımcılık oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun hemen yanında üretim yapıyoruz. Hayvancılık ve tarım buralarda da var, sadece Antalya’da yok. Üretmek güzel bir şey. Türkiye’nin geleceği için üretim yapıyoruz. Herkese tavsiye ederim. Bu işler ailece yapılabilecek işler. Bu işin zor yanları bir yandan da zevkli. Ektiği mahsulü toplamak insana bir taraftan zevk veriyor. Yağmur, çamur demiyoruz. Bunlar bize engel olmuyor” dedi.

“Gençlerin de bu mesleğe atılmaları gerekir”

Aile olarak bu sektöre atıldıklarını ve hep birlikte çalıştıklarını kaydeden Ramazan Karan ise “Kardeşlerimle, ailemle birlikte yapıyoruz bu işi. 2 senedir yapıyoruz. Bu iş daha önce babamın mesleğiydi. Annem ve babamın bildikleri bir iş. Onlar bu işe atılmaya karar verdiler. Biz de ailecek hep birlikte başladık. İnsanlar Gebze’de de tarım yapmaya başladılar. Özellikle kış mevsiminde soğuk olduğu için daha çok seracılık yapılıyor. Biz burada yazın semiz, roka, tere, maydanoz, kışın karnabahar, brokoli, pırasa, bu tip kışlık sebzeleri yetiştiriyoruz. Yağmur, çamur demeden ekmeğimizi kazanmak için çalışıyoruz. Ağır bir sektör olduğu için, biraz mücadele istediği için gençlerimiz bu işe yönelmiyorlar. Ama bizim vatanımıza lazım olan bir meslek bu. Bence gençlerin de bu mesleğe atılmaları gerekir. Bizim olmazsa olmazlarımızdan bu meslek. Tarım ve üretim ülkemizin geleceği. Bu olmazsa hiç bir şey olmaz” diye konuştu.

“Arada dağlar kadar fark var”

Türlü zorluklarda ürettikleri ürünleri istedikleri fiyata satamadıklarında yakınan Karan, “Hasat iyi, verim güzel. Şu aralar biraz piyasalarda sıkıntı var. Mahsuller istediğimiz fiyata gitmiyor şu anda. Genelde bu şekilde bir bozukluk var. Ben burada ortalama 1-1.50 liraya hale teslim ediyorum, markette şu anki fiyatı 7-8 lira. Arada dağlar kadar fark var” şeklinde konuştu.

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