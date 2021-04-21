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Daire başkanı koronaya yenik düştü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Birol Erdin (54), yakalandığı korona virüse yenik düşerek, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberde İnsan 21.04.2021, 16:10
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Daire başkanı koronaya yenik düştü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Birol Erdin (54), yakalandığı korona virüse yenik düşerek, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Birol Erdin, Nisan ayının başında korona virüs tedavisi görmek için özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra durumu ağırlaşan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Birol Erdin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Birol Erdin’in 2 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde daire başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
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