Dağlıca’da şehit olan Fatih Duru’nun annesi: “Kanımız yerde kalmadı”

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan şehit Fatih Duru’nun annesi Azime Duru, 2015 yılında Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 16 askerden sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru’nun saldırı emrini planlayan terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan’ın etkisiz hale getirildiği haberi üzerine oğlunun kanının yerde kalmadığını söyledi. Acılı anne Duru, “Vatan sevgisi ağır bastı. Devlet, oğlumun katillerini bildiği gibi yapsın. Biz 8 sene nasıl öldüysek, onlar da ölsün. Ne yapalım, vatan sağ olsun. Devletimizden hiçbir isteğim yok. Kanımız yerde kalmadı, o bize yeter” dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Komando Taburu’na 2007 yılında düzenlenen ve 12 askerin şehit olduğu, 2015 yılında ise 16 askerin PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştüğü saldırının planlayıcısı olan terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan, MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan şehit Fatih Duru’nun annesi Azime Duru (70) ise, Dağlıca bölgesinde şehit düşen oğlunun saldırısının planlayıcısı olan terörist İzzettin İnan’ın etkisiz hale getirilmesi ile buruk bir sevinç yaşadı.

"Oğlumun kanı yerde kalmadı"

Anne Azime Duru, 8 yıl önce şehit düşen oğlu Fatih’in acısını ilk günkü gibi yaşadığını ve her gün odasının duvarındaki fotoğraflarına bakarak asker selamı verdiğini belirtti. 8 yıl sonra oğlunun kanının yerde kalmadığını, bir nebze olsa da acısının hafiflediğini kaydeden anne Duru, duygularını şöyle dile getirdi:

“Siz beni bu haberle çok mutlu ettiniz. Tüm Türkiye’ye bu haber için teşekkür ederim. 8 yıldır oğlumun ilk günkü gibi hasretliğini çekiyoruz. Düşmanının böyle olmasına daha çok sevindik. Devletin güvenlik güçleri oğlum Fatih Duru’nun kanımızı yerde bırakmadı. Allah razı olsun. Fatih gideli 8 sene oldu. Bugün şehit düşmüş gibi 8 yıldır aynı acıyı yaşıyoruz. Acıyı içimde yaşıyorum.”

"Vatan sağ olsun"

Oğlunun vatan ve bayrak sevgisinin daha ağır bastığını belirten Azime Duru, “Oğlum vatanı için, bayrağı için 3 sene vatani görevini yaptı. ‘3 yıl sonra tekrar gideceğim’ dedi. ‘Gitme oğlum, Taştepe’de tarlam var. Onu satayım, sana ev alacağım, sakın ha gitme’ dedim. Vatan sevgisi ağır bastı. Devlet, oğlumun katillerini bildiği gibi yapsın. Biz 8 sene nasıl öldüysek, onlar da ölsün. Ne yapalım, vatan sağ olsun. Devletimizden hiçbir isteğim yok. Kanımız yerde kalmadı, o bize yeter” diye konuştu.