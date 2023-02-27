Dağıttıkları oyuncaklar ile depremzede çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyorlar

Topladıkları yardım paraları ile çocuklar için oyuncak alan Adana esnafı, afet bölgesinde aldıkları oyuncakları dağıtarak, depremzede çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Adana’dan bir grup hayırsever esnaf, çevrelerinden toplamış oldukları yardım paralarıyla ilk günden itibaren afetzede çocuklara umut olmaya devam ediyorlar. Toplamış oldukları yardım paraları ile birlikte ilk günden itibaren çocuklara deprem bölgelerinde oyuncak dağıtan esnafın bu seferki durağı Hatay’dı. Hatay merkeze gelerek burada bulunan afetzede çocuklara oyuncak dağıtan esnaf, bölgedeki çocukların keyifli anlar geçirmesine neden oldu.

“Bir nebze katkıda bulunup onları sevindirmeye çalışıyoruz”

Dağıtımı gerçekleştiren esnaftan biri olan Mustafa Doğan, depremzede çocukların girmiş oldukları psikolojik durumdan onları uzaklaştırmaya çalıştıklarını ve onlara katkıda bulunup bir nebze sevindirmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Adana’dan geliyoruz buraya. Esnaf arkadaşlar olarak kendi aramızda topladıklarımız yardımlar ile 4. kez deprem bölgesine geliyoruz. Maraş, Gölbaşı, Adıyaman, Narlı, bu sefer ise Hatay’a getirdik. Kısmet olursa bir dahaki sefere Defne ve Samandağ’a geleceğiz. Biz bütün deprem bölgelerini geziyoruz. Biz esnafız. Kimimiz inşaatçı, kimimiz berber, kimimiz ise mobilyacı. Bunlar sağdan soldan 100 lira, 50 lira veren insanlardan toplamış olduğumuz paralarla oyuncak alıp deprem bölgesinde dağıtıyoruz. Bir nebze katkıda bulunup onları sevindirmeye çalışıyoruz. Burada girdikleri psikolojiyi üstlerinden atmaya çalışıyoruz. Allah herkesin hayrını kabul etsin” şeklinde konuştu.

Oyuncaklarını alan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, büyük bir heyecanla açtıkları oyuncakları ile hemen oynayacaklarını ve hepsine birer isim vereceklerini dile getirdiler. Diğer yandan ise onlara oyuncakları dağıtan abilerine de teşekkür etmeyi unutmadılar.