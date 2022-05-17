banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Mutfak tüpüne zam geldi!
Mutfak tüpüne zam geldi!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!

Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor

Tokat’ta sebze ekmeyi bırakan Beşören köylüleri madımaktan elde ettikleri gelirden memnun.

Haberde İnsan 17.05.2022, 13:46 17.05.2022, 14:05
Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor

Tokat merkeze bağlı 130 haneli Beşören köyünde çiftçiler geçimini madımak bitkisinden sağlıyor. 100 dönümün üzerinde tarla madımak ekilerek ilkbaharla birlikte hasadı yapılıyor. Köyde her evin bahçesinde madımak yetiştiriliyor. Sebze yerine madımak yetiştiren köylüler elde ettikleri gelirden oldukça mutlu. Köyün verimli arazilerinden toplanan madımaklar kent merkezinin yanı sıra başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir, Kayseri illerine çuvallarla gönderiliyor. Tokat’ta tarladan 13-15 liraya satışa sunulan madımak kentte 20 liradan satılıyor.

Köylü madımaktan geçimini sağlıyor

Çiftçilik yapan Hamza Sansar, eskiden kadınların dağlık alanlardan madımak topladığına dikkat çekerek, “Sabah erkenden madımak toplar getirirlerdi. İdris amcamız madımağın kökünü söküp getirip dikti, yetiştirdi. Ondan sonra ticaretini yapmaya başladı. Köyün geneline yayıldı. Şu anda tahminim 100 dönümün üzerinde madımak var. Köyümüzde geçim kaynağımız hayvancılık ile madımak” dedi.

Madımak büyükşehirlere gönderiliyor

Madımak bitkisine il dışından yoğun talep olduğunu belirten Sansar, “Madımak şu anda İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bu illere gönderiliyor. Yeşil olarak çuvallara koyuyoruz. İçerisine de buz koyuyoruz. Hava durumuna göre hareket ediyoruz. Otobüse götürüp bırakıyoruz. Talep şu anda gayet güzel. Madımağın satışı yıldan yüzde 30-40 artıyor. Şu anki fiyatı ortalama 20 liradan veriyoruz” diye konuştu.

Sebze yerine madımak ekiyorlar

4 çocuk annesi Songül Sansar, köylerinde sebzenin yerini madımağın aldığını belirterek, “Köyümüzde soğan dikiyorduk. Ondan sonra ıspanak, kabak yaptık. Hep bütün tarlaları herkes kabak ekliyordu. Ondan sonra bıraktık o işleri. Madımak işine başladık. Başka köyler domates, biber, fasulye, bağ yaprağı yapıyor. Bizim köyümüzde sadece bu işiyle uğraşıyor. Nisan da çıkıyor, kar üstünü kapatana kadar topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile bütçesine katkı sağlayarak cep harçlığı çıkartan Ayşegül Arslan, “Hem üniversite sınavına hazırlanıyorum hem ailem için katkıda bulunmak için çalışıyorum. Bütün gençlerin de böyle gelip çalışmalarını tavsiye ederim. Hem kafa dinlenme amaçlı hem de daha verimli oluyor böyle”

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
az bulutlu