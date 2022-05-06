Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde dağa pancar toplamaya giden köylüler, aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Hizan’ın Döküktaş köyüne bağlı Kayaş Mezrası’nda yaşayan köylüler, güzel havayı da fırsat bilerek dağa pancar toplamaya gitti. Bir süre pancar toplayan köylüler, havanın aniden bozması ile başlayan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan köylüler, yanlarındaki hayvanları ile birlikte binbir güçlükle dağdan indi.