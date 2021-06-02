banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT Yayınında dikkat çeken detay

Dadaş cağ kebabını özledi

Erzurum’da uzun bir aradan sonra restoranların açılması ile birlikte Erzurumlular pandemi döneminde hasret kaldığı cağ kebabına kavuştu.

Haberde İnsan 02.06.2021, 14:36
Dadaş cağ kebabını özledi

Erzurum’da uzun bir aradan sonra restoranların açılması ile birlikte Erzurumlular pandemi döneminde hasret kaldığı cağ kebabına kavuştu.

Normalleşme süreciyle birlikte lokantaların açılması ile birlikte Erzurum’da cağ kebabı işletmelerinde yoğunluk yaşandı. Lokantaların açılmasıyla birlikte cağ kebabına hasret kalan Erzurumlular uzun bir aranın ardından ocak başında cağ kebabı yemenin keyfini yaşadı.

Cağ kebabını özlediklerini dile getiren vatandaşlar, “Müthiş bir lezzet bu damak zevkine uzun süredir hasret kalmıştık. İnşallah normalleşme süreci hep böyle devam eder” dediler.

Cağ kebabı ustaları ise Erzurum’da yapılan cağ kebabının başka yerde yapılamayacağını belirterek, müşterilerini cağ kebabı yemeye davet ettiler.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu