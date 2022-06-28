Cüneyt Arkın’ın ölümü memleketi Eskişehir’i yasa boğdu

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği haberi, memleketi Eskişehir’de üzüntüye neden oldu. Filmlerini izleyenler “Onun yeri doldurulamayacak ”diye belirttiler.

8 Eylül 1937 yılında Eskişehir’in Karaçay köyünde dünyaya gelen Türk sinemasının usta aktörlerinden Cüneyt Arkın ismiyle tanınan Fahrettin Cüreklibatır, dün gece kalbinin durması sebebiyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 85 yaşında hayata gözlerini yuman Arkın’ın ölüm haberi, başta sanat camiası olmak üzere ülke genelinde üzüntü ile karşılandı. Eskişehirli olan sanatçı, 23 yaşında sinemaya başlamış, 40 yıl içinde 400’den fazla film çekmişti. Yeşilçam’ın hafızalara kazınan birçok eserinde başrollerde yer alan Cüneyt Arkın’ının ölümü, doğduğu Eskişehir’i yasa boğdu. Özellikle çocukluk ve gençlik dönemi onun filmleriyle geçen vatandaşlar, acı haber sonrası üzüntülerini dile getirdi.

“Birkaç defa da Eskişehir’de gördüm”

Eskişehir’de yaşayan Nuri Erkoç, hemşehrisi olduğu Cüneyt Arkın’ın ölümünden duyduğu hüznü dile getirdi. Gençliğinde birçok filmini izlediğini belirten Erkoç, “Hemen hemen tüm filmlerini izledim, kendisini çok severdim. Bir sanatçı olarak çok severdim. Birkaç defa da Eskişehir’de, İstanbul Taksim’de gördüm. Çocuklarını omuzlarını aldığı dönemden beri biliyorum. Çok acı bir haber bu, sabaha televizyonda bu haberi gördüğümde, insan hep onu filmlerindeki genç ve atılgan hali ile hatırlıyor” ifadelerini kullandı.

“Filmleriyle bizi gayet güzel bir şekilde temsil etti”

Emekli öğretmen olan Ayten Başkurt ise, ünlü aktörün topluma örnek olduğunu ve gençlerinde onu örnek almaya devam edeceğini belirtti. Konuyla ilgili üzüntüsünü ifade eden Başkurt, “İyi bir aktördü, çok severdim kendisini, çok üzüldüm ölümüne. Hem sanatçı hem de kişilik bakımından örnek bir insandı. Gençlere, bizlere örnekti. Bundan sonraki nesillerde mutlaka Cüneyt Arkın’ın yolundan gideceklerdir” diye konuştu.

Bir başka Eskişehirli Kadir Ocak ise onun yerinin doldurulamayacağının altını çizdi. Onun, Eskişehir için gurur kaynağı olduğunu belirten Kadir Ocak şöyle konuştu;

“Gençlik yıllarımızın en güzel, en dürüst, en karakterli aktörü idi. Allah rahmet eylesin. Onun yeri doldurulamayacak. Şimdi artist yok oyuncu var. En iyi artistlerimizden biriydi. Hem ülke hem de yurt dışında filmleriyle bizi gayet güzel bir şekilde temsil etti. Kalanlara baş sağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ne, onu sevenlere başsağlığı diliyorum.”