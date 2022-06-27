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Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği ilk çocuğu kimdir?

Betül Cüreklibatur ile hayatını birleştiren usta oyuncunun Murat ve Kaan adındaki oğullarını tüm Türkiye tanıyordu. Cüneyt Arkın, oyunculuğa başlamadan önce ilk evliliğini meslektaş Güler Mocan ile yapmıştı. Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 yılında bir kızı oldu. Kızlarına Filiz adını veren çift, 2 yıl sonra boşandı. Baba-kız, 50 yıldan uzun bir süre görüşemedi. Öte yandan bir canlı yayında Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu Defne hakkında soru yöneltildiğinde efsane oyuncu bu soruyu onları tanımadığı şeklinde cevaplamıştı.

Haberde İnsan 27.06.2022, 13:40
Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği ilk çocuğu kimdir?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hakkında ortaya çıkan bir gerçek, herkesi şaşırttı. Arkın'ın 2 oğlundan önce dünyaya gelen bir kızı olduğunu duyanlar, kulaklarına inanamadı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, ilk evliliğini Güler Mocan ile yapmıştı.

Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 yılında bir kızı oldu. Çift kızlarına Filiz adını verirken, 2 yıl sonra boşandı.

İŞTE CÜNEYT ARKIN'IN İLK EŞİNDEN OLAN KIZI...

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