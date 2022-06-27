Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği ilk çocuğu kimdir?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hakkında ortaya çıkan bir gerçek, herkesi şaşırttı. Arkın'ın 2 oğlundan önce dünyaya gelen bir kızı olduğunu duyanlar, kulaklarına inanamadı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, ilk evliliğini Güler Mocan ile yapmıştı.

Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 yılında bir kızı oldu. Çift kızlarına Filiz adını verirken, 2 yıl sonra boşandı.

İŞTE CÜNEYT ARKIN'IN İLK EŞİNDEN OLAN KIZI...

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