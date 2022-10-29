- Cumhuriyetin ilk vilayetinde hem karada hem denizde 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü ilk vilayet ilan edilen Zonguldak’ta coşkuyla kutlandı. Törenin yanı sıra liman içindeki tekne gösterileri vatandaşların büyük ilgisini gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları doğrultusunda Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak’ta kutlama töreni gerçekleştirildi. Program Vali Mustafa Tutulmaz’ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Kutlamalar Gazipaşa Caddesi’ndeki tören alanında devam etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafı okundu. Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En Büyük Eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99. Yıldönümünü ve en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramını büyük bir sevinç, coşku ve heyecanla kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öncelikle 14 Ekim tarihinde Bartın ilimizin Amasra İlçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen ve ülke olarak bizleri üzüntüye boğan, elim kazada hayatını kaybeden emek ve alın terinin timsali maden şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı, tedavileri halen devam eden yaralı madenci kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Malumlarınız olduğu üzere taş kömürü havzasında bugüne kadar meydana gelen üzücü maden kazalarında 5000’e yakın madencimizin hayatını kaybettiği ifade edilmektedir. Acılar, hiç istenmeyen her maden kazasında tazelenmektedir. 15 gün önce meydana gelen maden kazası da halkımızı derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu müessif olayın halkımızda yaşattığı matem havasının hala devam ettiğini hissettiğimiz bugünlerde, hayatını kaybeden madencilerimizin manevi anısına saygı, değerli aileleri ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak, Bakanlıkla yapılan istişare sonucunda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yılı kutlama, tören ve etkinliklerinin Bartın Valiliği ile aynı doğrultuda şekillendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Konuyu saygıdeğer halkımızın bilgilerine sunmak isterim. Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık, özgürlük ve kurtuluş mücadelesi, aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun azim, inanç ve kararlılığı ile başarıyla yürütülmüş, zorlu muharebeler ve büyük zaferler neticesinde 99 yıl önce bugün 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet İlan edilmiştir. Atatürk’ün liderliğinde bağımsız bir vatan, aydınlık bir gelecek, güven dolu, onurlu, huzurlu bir yaşam uğrunda bir çok cephede çok zor şartlar altında yürütülen ve binlerce şehit verilerek kazanılan Milli Mücadelenin ardından Cumhuriyetimizin kurulması, tarihin kaydettiği ender ve önemli başarılardan birisi olmuş, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devleti bu büyük fedakarlık, cesaret, azim, inanç ve kararlılığın eseri olarak doğmuştur" dedi.

Törende kompozisyon, resim ve şiir dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören geçit töreni ile devam etti. Okulların yanı sıra resmi kurumların tören geçişi gerçekleştirildi. Törende Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir aracın üzerinde yangın söndürme canlandırması yapıldı. Törenin ardından liman içerisinde tekne gösterileri gerçekleştirildi. Teknelerde Türk Bayrakları dalgalandırıldı. Vatandaşlar da bu gösterileri karadan izledi.

(OA