Karabük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı Cumhuriyet Kortejinde açılan 50 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı görsel şölen sundu.

Türkiye genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Karabük’te Cumhuriyet Korteji yapılarak Kent Meydanında Atatürk köşesi önüne çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Belediye bandosu eşliğinde İstasyon Caddesinde başlayan yürüyüşe 7’den 70’e yüzlerce vatandaş ve öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Bazı öğrenciler yürüyüşte İzmir Marşı söylerken diğer öğrencilerin Kent Meydanına kadar taşıdığı 50 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı yürüyüşe görsel şölen kattı.

Kent Meydanında devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Karabük Valisi Fuat Gürel ve Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Atatürk köşesine çelenk sundu.

Programa Karabük Valisi Fuat Gürel, Memleket Partisi Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Safranbolu ilçesinde de kortej yürüyüşüne katılan Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görevli komandoların yürüyüşü vatandaşlardan büyük alkış aldı.