Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabacak’ın cenaze törenine katıldı

Karabük’te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 27. Dönem MHP Karabük Milletvekili adayı olan Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak (62) son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin de katıldı.

Eşinin şehir dışında olmasından dolayı evinde yalnız kalan Ahmet Karabacak’tan haber alamayan yakınları oğluna haber verdi. Kapıyı açıp içeri giren oğlu babasının hareketsiz yattığını fark edince 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karabacak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen adli tabip uzmanının yaptığı incelemelerde Karabacak’ın kalp krizinden hayatını kaybettiği anlaşıldı.

27. Dönem MHP Karabük Milletvekili adayı olan Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak için Köprübaşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karabacak’ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabacak’ın naaşı Kılavuzlar Aile Mezarlığında toprağa verildi.