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Cumhurbaşkanlığı yarışında adı öne çıkan Mansur Yavaş Kimdir? Mesleği nedir?

Türk siyasetinde son dönemlerde en çok göze çarpan isimlerden biri olan Mansur Yavaş hakkında birçok şey merak ediliyor. Mansur Yavaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir gibi çokça bilinmeyen soru cevap arıyor. işte ayrıntılar...

Haberde İnsan 27.04.2022, 13:22
Cumhurbaşkanlığı yarışında adı öne çıkan Mansur Yavaş Kimdir? Mesleği nedir?


Mansur Yavaş'ın Hayatına Genel Bakış
Mansur Yavaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Sorusunun yanıtlamak gerekir ise kendisi 23 Mayıs    1955 Beypazarı Ankara doğumludur. Şu an için 67 yaşındadır. Aktif olarak genç yaşlardan beri siyasetin içinde olan bir kişidir.

Havva Yavaş ile Ahmet Sadık Yavaş'ın çocuğudur.

Kendisi ilk orta ve lise öğrenimini doğum yeri olan Beypazarı kentinde tamamlamıştır.

1973 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiş 1983 yılında mezun olmuştur.

Askerliğini askeri savcı olarak yapmıştır. 

Askerden sonra Beypazarı’nda 13 sene boyunca avukatlık yapmıştır. 1989-1994 seneleri arasında bir dönem belediye meclis üyeliği yapmıştır.

Mansur Yavaş ve Siyaset
İki dönem üst üste oylarını artırarak MHP'den Beypazarı Belediye Başkanı olmuş ve son derece başarılı işlere imza atmıştır. 15 Aralık 2019 seçimlerinde CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmiş ve kazanmıştır. Halen çok sayıda ödül olan bir belediye başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Mansur Yavaş kimdir nereli ve kaç yaşında sorularına verilebilecek yanıt ana hatları ile bu şekildedir.


Mansur Yavaş’ın Siyaset Hayatı
Yavaş’ın Siyasi hayatı 1989-1994 senelerinde Belediye Meclis üyeliği ile başlamıştır. Ardından da 1994 senesinde MHP’den Beypazarı Belediye Başkan adayı olarak devam etmiştir. Ancak seçilemeyerek 18 Nisan 1999 seçimlerinde yeniden MHP’den aday olup %51 oy oranı ile 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı olmayı başarmıştır. İlk olarak tarihi Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce senelik Beypazarı tarihini koruma çalışmaları ile“2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi”, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması sebebiyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının “Çevre Ödülü” gibi ödüllerine sahip olmuştur.
  
24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından “Yılın Belediye Başkanı” seçilen Mansur Yavaş, 18 Nisan 2004 seçimlerinde %55 oy oranı ve 11 bin oy alıp tekrardan Belediye Başkanı seçilmiştir. Sonrasında da Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilmiş olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını koymuştur.
    
 Ancak %27 oy alıp rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın’dan sonra üçüncü sırada seçimi bitirmiştir. Ardından da partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi sebebiyle de CHP’ye katılması gündemde yer almıştır.

#Mansur Yavaş
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