Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını açıklayan Abdullah Ekşioğlu kimdir?

Memleket Partisi’nde Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcılığı ve kurultay delegeliği görevini de sürdüren Ekşioğlu, Genel Başkan Muharrem İnce’nin de aday adayı olduğunu ancak kimin aday olacağına seçmenin teveccühü ve Memleket Partisi üyelerinin oylarıyla karar verileceğini kaydetti.

Millet İttifakı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde henüz adayını belirleyememişken Memleket Partisi’nde Cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu açıklayan Genel Başkan Muharrem İnce’nin karşısına yeni bir rakip çıkması, siyaset çevrelerini şaşırttı. Basın Konseyi eski Genel Sekreteri ve ünlü Reklam Filmi Yönetmeni Abdullah Ekşioğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday adayı olduğunu açıklayarak, kendi sosyal medyası üzerinden çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Ekonomiden demokrasiye, tarımdan sağlığa birçok konuda yapacaklarını sosyal medya aracılığıyla duyurmaya başlayan Ekşioğlu, aday adaylığı konusunda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MYK ve PM üyeleri ile il başkanlarını da bilgilendirdiğini, parti içi demokrasi ve tüzük gereği seçmenlerin teveccühüne göre son kararı parti üyelerinin vereceğini belirtti.

Cumhur İttifakı’nın adayının belli olduğunu, Millet İttifakı’nın ise aday ya da aday adaylarını açıklamayarak halkı karanlıkta bıraktığını ifade eden Ekşioğlu, Türkiye’nin mutsuz insanların ülkesi olmayı hak etmeyecek kadar güzel bir ülke olduğunu ve halka umut ve güven verecek aday adaylarının cesaretle ortaya çıkmaları gerektiğini savundu. Memleket Partisi’nin tüzüğü itibariyle Türkiye’nin en demokratik partisi olduğunu da iddia eden Ekşioğlu, “Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı başka bir partide açıklamış olsaydım disipline sevk edilirdim oysa Memleket Partisi’nde çoklu aday adaylığını bir demokrasi şöleni şeklinde yaşayabiliyoruz.” şeklinde konuştu. Memleket Partisi’nin diğer aday adayı olan Genel Başkan Muharrem İnce’ye de çalışmalarında başarılar dileyen Ekşioğlu, “bu sürecin kaybedeni olmayacak seçmen ve üyelerimiz kimi tercih ederlerse etsinler ülkemiz ve demokrasi kazanacak.” dedi.

Sürekli halkın içerisinde ve halkın sorunlarına hâkim olduğunu kaydeden Abdullah Ekşioğlu, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir probleminin olmadığını, problemin siyasi iradenin çözüm odaklı değil çıkar odaklı hareket etmesi olduğunu iddia ederek, “Sorunlara hakimim, çözümleri üzerinde uzun zamandır çalışmalar yürütüyorum. Enkaz devraldık edebiyatının arkasına saklanmak yerine Türkiye’yi anka kuşu gibi küllerinden yeniden canlandıracağım. Türkiye dünya üzerinde hak etmediği bir noktada yer alıyor. Hep birlikte ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyacağız.” şeklinde konuştu.

Millet ittifakı ve diğer muhalefet partilerinin söylemlerinin hükümetin yanlışları üzerine kurulu olduğunu da iddia eden Ekşioğlu, “Ben devrini tamamlamış bir hükümetin yanlışlarını konuşarak vakit harcamaktan yana değilim, ben mevcut durumu değerlendirip ülkemizin çözümü kolay ama çözülmemiş birçok problemi olduğunu görüyorum. Ay başını getirmekte güçlük çeken vatandaşa pahalılık var demenin bir anlamı yok. Vatandaş o pahalılığı zaten iliklerine kadar hissediyor. Ben bu sorunları nasıl çözeceğimi anlatıyorum. Ak Parti iktidarı döneminde yapılmış yolsuzluklar varsa da bu yargının konusudur. Kuvvetler ayrılığı ilkesi kürsüde söyleyip eylemde unutacağımız bir fantezi değildir. Kampanyamda da eğer vatandaşlarımız layık görüp görev verirlerse Cumhurbaşkanlığı görevim süresinde de söylemlerim ve eylemlerim arasında tam bir uyum olacağını tüm halkımız görecektir.” Dedi.

Hangi sorunlara karşı neler yapacağının ipuçlarını Twitter üzerinden duyurmaya başlayan Ekşioğlu, isteyen her medya mensubunun her sorusunu her platformda açık yüreklilikle cevaplamaya hazır olduğunu, bazı konuları unuttuğu için değil bir program içerisinde yavaş yavaş duyurduğu için henüz kamuoyuna iletmediğini ifade etti. Ayrıca Toplumun kutuplaşmadan çok gerildiğini ve yorulduğunu ifade eden Abdullah Ekşioğlu “Ben kutuplaştırıcı değil, uzlaştırıcı be bütünleştirici olacağım. Asıl olarak bi Cumhurbaşkanının birinci görevi toplumu bütünleştirmektir.” şeklinde konuştu.

Abdullah Ekşioğlu hakkında:

(d. 30 Mart 1970, Almanya)

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Daha lise yıllarında 1986’da gazeteciliğe başladı. Birçok ulusal günlük gazete ve dergide çeşitli kademelerde görev aldı. 1992 yılında Türkiye’de özel radyo yayınlarının başlamasına öncülük ederek Genç Radyo’nun kurucuları arasında yer aldı.

1993 yılında Elvin Ekşioğlu ile birlikte Agency Europe & Anatolia haber ajansını kurdu. 1998 yılında yine Elvin Ekşioğlu ile birlikte Eksantrik Prodüksiyon’u kurdu. 2000 yılında bir yıl süre ile Türkiye Basın Konseyi Genel Sekreterliği yaptı. 2000 yılından sonra film sektörüyle daha çok ilgilenmeye başlayan Abdullah Ekşioğlu 250’nin üzerinde reklam filminde çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra reklam filmi yönetmenliği yapmaya başladı.

Abdullah Ekşioğlu halen Eksantrik Prodüksiyon bünyesinde reklam filmi yönetmeni olarak görev yapıyor. Abdullah Ekşioğlu Agency Europe & Anatolia haber ajansının Genel Yayın Yönetmenliği görevini de sürdürüyor.