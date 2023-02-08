Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay son durumu açıkladı: “Can kaybı sayımız 5 bin 894, yaralılarımız 34 bin 810 kişi”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depreme ilişkin, “Can kaybı sayımız 5 bin 894. Yaralılarımız 34 bin 810 kişi. Yıkılan binamız ise 5 bin 775. Enkazdan kurtarılan sayımız ise 8 bin civarında” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi’nde, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depreme ilişkin son durumu paylaştı. Şu ana kadar enkaz altında 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin ise yaralandığını belirten Oktay, “Son vatandaşımıza kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek. Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibimiz fiilen sahada. Arama kurtarma ekiplerini havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Hava operasyonlarına bugün hava şartları hamdolsun müsaade etti. İş makinaları olarak 4 bin 794 iş makinemiz sahada. 3 bin 251 Yurtdışından gelen ekipler vardı. 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekibi ekipmanları ile gelecek. Toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor. Türkiye’den bin 500’e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız. İş makinelerini ifade etmiştim. Vinç makinalarına sahada ihtiyaç var idi. Şu anda sahada 750 vinç çalışıyor. Buna ilave olarak 4 bin 794 iş makinası sahada” şeklinde konuştu.

“Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık”

36 helikopterle çalışmaların devam ettiğini ifade eden Oktay, “Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık. Özellikle Adana Havalimanımız lojistik konusunda işimizi büyük ölçüde hızlandırdı. Farklı bölgelerden uçaklarda bölgeye indik. Gece görüşü olan 17 kadar helikopterimiz sahada çalışmayı sürdürüyor. Yurtlarda ve Gençlik Merkezlerinde 401 bin 880 kişi barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun dışında 10 ilimizin dışında bir milyon 100 binlik barınma alanları oluşturulmuş durumda. Çadır kentlerimiz afet bölgelerinde kuruluyor. An itibariyle 1 milyona yakın battaniye sahada veya sahaya yetişmek üzere. Bu sayıyı çok hızlı bir şekilde 2 milyona ulaştırmaya çalışıyoruz. Toplam 100 bin çadır sahaya geldi veya gelmek üzere. Çadır ve battaniyeleri taşıyan tırlar tipiden dolayı kapalı olan yollar vardı. Yollar neredeyse tamamen açılmış durumda. Konteyner kent kurma çalışmalarına başladık. Enerji grubumuzda 30’un üstündeki trafo merkezindeki çalışmalarda 6 tanesi kaldığını söylemiştik bunlardan 3’ünün bakımı tamamlandı. Geriye sadece 3’ü kaldı” dedi.

“Bin 400 civarında jeneratör sahaya ulaşmış durumda”

Akaryakıt konusunda Nurdağı’nda hafif bir ulaşım sorunu olduğunu bildiren Oktay, “Haberleşme konusunda elektrik konunda gelişmelerle birlikte bir gelişme var. Bin 400 civarında jeneratör sahaya ulaşmış durumda. Doğalgaz ana hatlarımızda 6 kırılma vardı. Bugün bu sayı 9’a çıkmış durumda. Yarın akşam itibariyle yeni bir sürprizle karşılaşmazsak eğer çalışmaları tamamlayıp kontrollü bir şekilde afet bölgesine doğalgazı veriyor olacağız. Yol açıldığı için sorunumuz kalmadı. 151 tanker yollarda idi. İlave ek olarak 650 seyyar tankerde yine bölgeye ulaştı ve ulaşıyor. Seyyar tankeriz özelliği ise akaryakıt istasyonuna vermek zorunda değilsiniz tankerden alabiliyorsunuz. 10 ilimizin 4’ünde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır’da rahatlamış durumdayız. Tüm kapasiteyi geriye kalan 6 ilimize yoğunlaştırıyoruz. Neredeyse afet bölgesine giden kapalı yolumuz kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Deprem bölgelerinde gözetimimizde olan refakatsiz çocukların sorumluluğu bizde”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ardından açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Afet Müdahale Planı kapsamında bakanlığımızın iki temel sorumluluğu var. Birincisi, Psikososyal destek hizmeti, diğeri de ani yardımlar. Psikososyal destek ekiplerimiz sahadalar. Ani yardımlar kapsamında ise, lojistik merkezlerimizi harekete geçirerek ani yardımları afet bölgelerine ilettik. Yatılı kuruluşlarımızda kalan yaşlı vatandaşlarımızla ilgili gerekli çalışmayı yaptık. Bakanlık olarak deprem bölgelerinde gözetimimizde olan refakatsiz çocukların sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında enkaz altından çıkarılıp hastanelerde tedavileri tamamlanan çocukları da Sağlık Bakanlığı’yla yaptığımız çalışma neticesinde bakanlığımız personeli dışında herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil. Çocukların kimlik tespitini yaptıktan sonra ailelerine teslim edeceğiz” diye konuştu.