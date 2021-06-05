banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle sohbet edip çay içti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat’ta Kent Park’ta gençlerle bir araya gelip çay içti.

Haberde İnsan 05.06.2021, 19:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle sohbet edip çay içti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat’ta Kent Park’ta gençlerle bir araya gelip çay içti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yozgat Valiliği ziyaretinin ardından Kent Park’ta gençlerle bir araya geldi. Oktay ve Karaismailoğlu, gençlerle çay içip sohbet etti. Gençlerin davetini kırmayan Oktay ve Karaismailoğlu, gençlerin seslendirdiği Sürmeli türküsünü dinledi. Daha sonra gençler, Oktay ve Karaismailoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu