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Cumhurbaşkanı manda yoğurdunu işaret etti, ilçede telefonlar kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her gece yatmadan önce tükettiğini söylediği manda yoğurdunun yapıldığı Eskişehir’in İnönü ilçesinde, sipariş vermek isteyenlerin sürekli araması nedeniyle belediyenin telefonları kilitlendi.

Haberde İnsan 29.03.2022, 10:06
Cumhurbaşkanı manda yoğurdunu işaret etti, ilçede telefonlar kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her gece yatmadan önce tükettiğini söylediği manda yoğurdunun yapıldığı Eskişehir’in İnönü ilçesinde, sipariş vermek isteyenlerin sürekli araması nedeniyle belediyenin telefonları kilitlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Tokat’ta çiftçilerle bir araya geldiği ziyaret esnasında bir soru üzerine, “Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Eskişehir’de bizde olan belediyelerden biri, o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Bir de Ankara Mamak belediye başkanım bakraç içinde temin ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra ise sosyal medyada gündem olan ‘Şifa reçetesi’, etkilerini Eskişehir’de gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’den bakraç içinde geldiğini belirttiği manda yoğurdunu almak isteyen yüzlerce kişi, İnönü Belediyesinin telefonlarını adeta kilitledi.

İnönü’de yüzyıllardır yapılan ve bölgenin yöresel lezzetleri olan manda yoğurdu ile kaymağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra ülke gündemine geldi. İnönü Belediyesi’nin hijyen sertifikası verdiği kişiler tarafından üretimi yapılan manda yoğurdunun, diğer yoğurtlardan ayrı bir lezzete sahip olmasının yanı sıra, içindeki besin değerlerinden dolayı sağlık açısından da önemli bir rolü olduğu söyleniyor. Birkaç gün içinde ülkenin dört bir yanından sipariş edilen yoğurt için talep günden güne artıyor.

“Süt işi ihmale gelmiyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıllarda Eskişehir’e gerçekleştirdiği bir ziyarette kendisine İnönü’de yapılan manda yoğurdunu ikram eden Zöhre Kara, lezzetin sırrını anlattı. Taze sütten günlük olarak yapılan yoğurdun ayrı bir lezzeti olduğunu belirten Kara, “İnönü’müzün suyundan, otundan dolayı sütümüz çok lezzetlidir. Hijyene çok dikkat ediyoruz, eldiven kullanıyoruz ve derecemizi kullanıyoruz. Çünkü süt işi ihmale gelmiyor. Onun için sütümüz lezzetli oluyor. Sütü bekletip de yapmayız, hemen tazeyken kaynatırız. Biz bu süt için hijyen kursuna gittik, eğitimlerimizi de aldık. Bilinçli olarak yapıyoruz. Mandanın sütü, inek sütüne göre az oluyor. Manda sütü az olduğu için değerli oluyor ve yoğurdu, kaymağı lezzetli oluyor” dedi.

“Hastalıklar için bu mandanın her şeyi kıymetli”

Manda sütüyle yapılan yoğurtla birlikte kaymağının da ayrı bir lezzeti olduğunu belirten Asuman Sözcan ise “Mandayı sabah kalkarız ve sağarız. Manda sağması zor bir hayvan, ama yine de sağıyoruz. Manda sütünü iki katlı tülbentle süzeriz ve çok kısık ateşte kaynatırız. Kaynattıktan sonra soğuması için serin bir odaya koyarız ve çelik ilistirle üstünü kapatır, yanlarını sararız. Sabah olup donunca onu iğneyle, bıçakla keseriz. Ondan sonra tabağa alırız ve kaymağımız hazır olur. Mandanın kendi sütü az ve nadir olur. Yağlı olduğu için peyniri de sütü de güzel olur. Şifa için, hastalıklar için bu mandanın her şeyi kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra yaklaşık 3 gündür telefonlarım susmuyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra telefonların adeta kilitlendiğini ifade eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, lezzetin ve sağlığın sırrını bitki örtüsünün oluşturduğunu söyledi. Ülke genelinden gelen siparişlere bakanlıkların da desteğiyle yetişebilmek için yeni projelerin hazırlandığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

“Başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, ilçemizdeki ürünlere göstermiş olduğu samimi hassasiyet için. Gerçekten ülke genelinde yoğun haberleşme ile karşı karşıya kaldık, çok insan aradı. İnşallah dediği gibi şifa kaynağıdır, şifa olur herkese ve biz bu ürünleri en kısa zamanda çoğaltıp tüm Türkiye’de piyasaya vermeye hazırlanıyoruz. Bizim bölgemiz çok eskiden beri 600-700 yıldır kaymağıyla ünlüdür. Bu yoğurdun ve kaymağın kaliteli oluşunun temel sebeplerinden bir tanesi çevremizdeki bitki örtüsüdür. İkincisi, sulak olan arazilerimizdir. Manda hayvanı suyu ve balçığı çok sever, burada yatıp vücudunu sıcak günlerde ıslatıp kendini serinletmeyi çok sever. Kaliteli bitki örtüsü de buna ilave olunca çok güzel bir ürün çıkıyor. Bakanlığımızla bir görüşmemiz oldu, onlar da bu projelere çok ilgili gösterdiler ve manda üretiminin ve ıslağını daha modern ve kaliteli bir hale getirmek için projeler oluşturdular. Nisan sonuna doğru bölgedeki diğer hayvanlar da yavruladıktan sonra ürünlerimiz daha da bollaşacak, daha çok sayı artacak ve daha çok talebi karşılamaya devam edeceğiz. Bize destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Tarım Bakanımıza ve özellikle bu projede bize önderlik yapan Eskişehir Milletvekilimiz Emine Nur Günay hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Çünkü nesli tükenmeye yüz tutmuş hayvanları tekrar çoğaltarak bölgedeki markalaşmış bir ürünü canlandırdık. Herkese tavsiye ediyorum, şifa kaynağıdır. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra yaklaşık 3 gündür telefonlarım susmuyor. Kuracağımız manda çiftliği projemiz var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız inşallah. İlk etapta 360, ikinci etapta bin baş manda çiftliği yapıyoruz. Bunlarla beraber vatandaşlarımızın talebini ancak karşılayabileceğiz. Şu an gelen talepleri karşılamada çok zorluk çekiyoruz. Sütün az oluşu, bulunmayışı üstelik bizim manda otelini devralmamamızdan dolayı talepler karşılanamaz durumda, ama ilgi çok fazla ve yoğun.”

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