Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği hafız Ravzanur’un hedefi külliyede Kur’anı Kerim okumak

Konya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilen 12 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen görme engelli ortaokulu öğrencisi 15 yaşındaki Ravzanur Koçaker, “LGS’de iyi bir derece yapıp hedeflerimi kazanırsam külliyede Cumhurbaşkanıma Kur’anı Kerim okumak istiyorum” dedi.

Konya’da tarımla geçimini sağlayan Mehmet ve Rabia Koçaker çiftinin 4 çocuklarından birisi olan 15 yaşındaki Ravzanur Koçaker, 4 yaşından sonra tamamen görme yetisini kaybetti. Küçük yaşından itibaren Kur’an-ı Kerim okuma hedefi olan Ravzanur, annesi başta olmak üzere öğretmenleri ve kurstaki hocalarının desteğiyle ikinci sınıfta Braille alfabesiyle Kur’anı Kerimi okumaya başladı ve 12 ayda hafız oldu. Toplu açılış töreni için Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, hafız olan Ravzanur Koçaker ve ailesini dün akşam saatlerinde evinde ziyaret etti.

Hafızlığı küçük yaşlarından itibaren istediğini anlatan Ravzanur Koçaker, “Hafızlığı küçüklükten beri çok istediğim için hafız olduğumda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. İkinci sınıfta Kur’anı Kerim okumayı öğrendim. Annem, babam, kardeşlerim ve hocalarım bana çok destek çıktılar. Ben bazı zaman zorlandım, bazı zaman kolay oldu ama çok hayal ettiğim şey olduğu için yapabildim. İnşallah Allah’ım herkese nasip eder” dedi.

“LGS’de iyi bir derece yapıp kazanırsam külliyede Cumhurbaşkanıma Kur’anı Kerim okumak istiyorum”

Hafız olduktan sonraki hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek olduğunu anlatan engelli ortaokulu öğrencisi Ravzanur Koçaker, “Çok istediğimiz bir şeydi, çok mutlu olduk. Onun evimize gelmesi ve tekrardan onu görmek gerçekten çok heyecan verici bir şeydi. Çok samimi bir insandı, çok mutlu etti bizi onunla çok gurur duyuyoruz. Benim şuan ki hedefim, 500 tam puan alıp Ankara Fen Lisesi veya Galatasaray lisesine gitmek. Eğer iyi bir lise kazanıp LGS’de iyi bir derece yapıp kazanırsam külliyede Cumhurbaşkanıma Kur’anı Kerim okumak istiyorum. Onu tekrar ziyaret etmek istiyorum. LGS de Matematik ve Fen Bilgisinde çok görsel sorular oluyor. Bunları bana anlatacak birisi veya İngilizce bilen birisi bana okuması lazım. Süreleri ben yetiştiremiyorum. Ek süre hakkında yardımcı olabilirlerse beni çok mutlu eder” şeklinde konuştu.

" “Çay içtiği bardağı bile vitrine sakladım”

Ravzanur’un annesi Rabia Koçaker, “Annelere de sesleneyim ki yapar yapamaz veya engeli var başarılı değil demesinler. Bütün çocukların içerisinde başarısı vardır. Onlara yeter ki yol göstersinler, yardımcı olsunlar. Her çocuğun başaracağı bir şey vardır Elhamdülillah Ravza ekstra bir başarıya sahip. Ekstra bir hafıza gücü vardı. Çok çabuk başardı çok şükür. Kimsenin yapamayacağı bir şey değil, iyi bir liseden, iyi bir üniversiteden önce ben her çocuk için önce hafız olmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinden çok memnun kaldıklarını anlatan anne Rabia Koçaker, “Bize gelecek, benim evimin bir köşesinde oturacak, çay yapacağım içecek onun varlığını görecem yani.. Ekranlarda görüp içimiz bir titriyor... Ne yapacağım ki, geldiğinde diye düşündüm. Geldi, oturdu çay içti. Cumhurbaşkanım ben size bakınca bir şey diyemiyorum. Böyle büyük bir insan, böyle bir büyük lider, düşmana karşı herkese karşı dimdik duran kimsenin başaramadığı şeyleri yapan vatanına, millete, Türkiye Müslümanlara sahip çıkan bir lider. Tüm dünyanın onun olmak istediği gibi ama olamadığı lider benim evimde çay içti. Ben çay içtiği bardağı bile vitrine sakladım, parmak izleri duruyor, yıkamadım. Oturduğu yer dahi duruyor, yastığının kırışıklığını bile düzeltmedim. Ben sabaha kadar hiç uyumadım mutluluktan. Rabbim ömrüne ömür katsın” diye konuştu.