Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da cenazesine katıldığı hafızın eserleri ailesi tarafından korunuyor

Türkiye’de çok sayıda hafızın yetişmesinde emeği olan ve kendisini ömrünün sonuna kadar Kur’an-ı Kerim’e adayan hafız Abdullah Nazırlı’nın ölmeden önce vasiyeti olan kendi el yazısı ile yazdığı 99 adet Osmanlıca kitabı, ailesi tarafından muhafaza ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ ziyaretlerinde sürekli yanına gittiği ve duasını aldığı kanaat önderi hafız Abdullah Nazırlı, 12 Şubat 2021’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hafız Abdullah Nazırlı, ölmeden önce kendi eliyle yazdığı 99 adet Osmanlıca eser için ‘Eğer ölürsem bunlara gözünüz gibi bakıp koruyun’ vasiyetinde bulunmuştu. Ailesi hafız Nazırlı’nın son isteği olan yazdığı eserleri, odasında bıraktığı gibi saklayıp vasiyetini yerine getirmeye çalışıyor.

"Bize vasiyeti, bu kitaplara sahip çıkılması bu korunması"

Babasının bıraktığı eserlere sahip çıktıklarını belirten hafız Abdullah Nazırlı’nın oğlu Asım Nazırlı, "Gerek yurt dışı gerekse yurt içinde binlerce hatmin okunduğu ve bu hatimlerin karşılığında hatim duası ile vefatının birinci yıldönümünde ruhunu ihya etmiş olduk. Babam hafız Abdullah Nazırlı’nın bize vasiyeti ve nasihatleri vardı. Bunlardan en önemlilerinden biri kendisinin yaşadığı odası ve kitaplarıdır. Burada Osmanlıca birçok kitap var. Kendisinin kaleme almış olduğu 99 tane eseri var, bunu 99’da bırakmasının sebebi ise Allah’ın isimlerinin 99 tane olduğu için onu geçmek istememiş ve onun için 99 tane yazıp bırakmış. Bize vasiyeti, bu kitaplara sahip çıkılması bu kitaplarının korunması. Yazmış olduğu eserler Osmanlıca olduğundan dolayı bunların mümkünse Türkçeye çevrilmesi. Talebeleri gerekse sevenleri bu kitaplardan istifade etsin. Ayrıca bizlere emanet etmiş olduğu şecerelerimiz ve beraatlarımız var. Bunlarda vasiyeti üzerine tarafımızca korunup muhafaza ediliyor. Şuanda odasına hiç dokunmadık olduğu gibi duruyor hatta kitaplarının dizaynı dizmiş olduğu şekliyle duruyor" dedi.

"Cumhurbaşkanımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

Cumhurbaşkanın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını aktaran Nazırlı, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Birçok defa da telefonla da görüştük. Hastanedeyken sürekli babamın durumu hakkında bilgi alıyordu. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan’a rabbimden acil şifalar diliyorum. Rabbim onu ülkenin başından eksik etmesin. Sağlık sıhhat ve afiyetler versin. Amaçlarını gayelerini biliyorum inşallah o amaçları ve gayeleri doğrultusunda ülkeyi yönetirler ve Türkiye’yi daha iyi yerlere çıkarma fırsatları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafız Nazırlı’ya Türkiye’de sadece Topkapı Müzesinde bulunan özel hazırlanan Kur’an-ı Kerim’den hediye etmiş ve cenaze törenine bizzat katılmıştı.