Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaların ardından KYK Yurtları boşaltılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından KYK Yurtları depremzedeler için hazırlanmaya başladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde 7.7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası depremzedelere barınma için kullanılacak KYK Yurtları boşaltılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Kırklareli’nde de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrenciler memleketlerine geri dönüyor. Öğrencilerden Ayşegül Kılıç, eşyalarını topladıklarını vurgulayarak, “Şuan bütün eşyalarımızı topladık memleketimize geri döneceğiz. Depremde en yakın arkadaşımı kaybettim, yani ablamın yakın arkadaşı 4 gün sonra bulundu. İnşallah biz de gönüllü gitmeyi düşünüyoruz” dedi.

Öğrenci Firdevs Taşoğlu ise yurtların tüm depremzedelere barınma olacak yurtlardan eşyalarını toplayarak memleketine döneceğini söyledi. Taşoğlu, derin üzüntü içerisinde olduğunu ifade ederek, “Umarım bütün depremzedelere yardım olur. Derin üzüntü içerisindeyim yani bir gecede bütün ülkenin resmen kaderi değişti. Ben şuan İstanbul’a gidiyorum. Okulumuz 6’sında açılacağını düşünüp birkaç eşyamı alıp dönme taraftarıydım yolda iken haberim oldu, okulun tamamen kapatıldığından. Seviniyorum bir yandan depremzedelere yuva olacak bir şekilde onlara yardım edeceğiz ama bir yandan da üzülüyorum okuldan uzağız” şeklinde konuştu.