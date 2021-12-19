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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok siyasetçinin özel dikim gömlekleri onun elinden çıkıyor

Siyasilerin vazgeçilmesi olan gömlekçi Mustafa Batak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye kadar birçok siyasetçi ve ünlü ismin özel dikim gömleklerini hazırlıyor.

Haberde İnsan 19.12.2021, 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok siyasetçinin özel dikim gömlekleri onun elinden çıkıyor

Siyasilerin vazgeçilmesi olan gömlekçi Mustafa Batak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye kadar birçok siyasetçi ve ünlü ismin özel dikim gömleklerini hazırlıyor.

40 yıldır Ankara’da terzilik yapan Batak ailesinin meslek geleneğini devam ettiren Mustafa Batak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye kadar birçok önemli siyasetçiye, bunların yanı sıra diplomasi ve bürokrasi camiasına özel gömlekler tasarlıyor. Babası ve dedesi Turgut Özal’dan Süleyman Demirel’e kadar birçok siyasiye gömlek giydiren Batak, gömleklerin yakalarına siyasetçilerin ismini yazmayı da ihmal etmiyor.

Siyasilerin tercihlerinden bahseden Mustafa Batak, siyasilerin vakit yoğunluğu arasından mağazaları dolaşıp kıyafet alamayacağından dolayı tek tek ölçü aldığını, bunları 4 bin çeşit içerisinden hazırladığını vurguladı. Renklerin önemine değinen Batak, “Ankara’da kişiye özel gömlekçi olarak 40 senedir bu işi yapıyoruz, hatta 40 seneyi geçkindir. Siyasiler başta olmak üzere gömlek giymeyi sevenler bizi çok fazla tercih ediyor. Bunun sebebi de mağazaları gezip de gömlek arayışı içerisine girmektense kendi ölçüsünü vererek 4 bin çeşidimizin içerisinden kumaş beğenmek herkese özellikle erkeklere çok cazip geliyor” dedi.

“AK Parti beyaz, MHP siyah, CHP mavi tercih ediyor”

Siyasi partilerin de bir rengi olduğunu, AK Parti’nin beyazı, MHP’nin siyahı, CHP’nin ise maviden yana olduğunu dile getiren Batak, “4 bin tane kumaşla karşı tarafa hitap edecek şekilde yakasıyla, kumaşıyla, ölçüsüyle kişinin vücut diliyle ve kişiye hangi model gideceğini ön görerek burada insana özel, kişiye özel gömlek tasarlıyoruz. Siyasetçiler çok yoğun ve bu yoğun tempoda mağazaları gezip de gömlek ya da başka bir kıyafet almak istemiyorlar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere akabinde Devlet Bahçeli, eski bakanımız Ziya Selçuk gibi çok önde popüler tanınan kişiler bizi tercih ediyor. AK Parti beyaz rengi çok fazla tercih ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi biraz daha siyahtan yana tercihini kullanıyorken, Cumhuriyet Halk Partisi de maviden yana tercihini kullanıyor. Bu şekilde partilerin bir rengi var. Nasıl insanların vücut dili olduğu gibi partilerin de bir rengi vardır” diye konuştu.

"Devlet Bahçeli’nin tercihi beyazdan yana"

Renklerin de bir dili olduğunu, bu renklerin bir de anlamı olduğuna değinen Batak, Cumhurbaşkanı’nın yurt dışına giderken kırmızı kravat takmasının bir nedeni olduğunu, Devlet Bahçeli’nin tercihinin hep beyazdan yana olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı yurt dışına gittiği zaman kırmızı kravat takar. Çünkü karşı tarafa biraz da güçlü görünmek istediği için. Bu yüzden renklerin dilinin olduğuna inanıyorum ve burada siyasetçilere renk beğenirken ciddi anlamda yardımcı oluyoruz. O kombinden gömlektir, kravattır, ayakkabıdır, ona uygun kol düğmesidir, mendilidir. Aslında sadece aksesuarı bayanlar değil erkekler de kullanır. Şu an saydığım isimlerin çoğu güncel isimler. Şu anki bakanlar, şu anki yöneticiler, üst düzey liderler bizi tercih ediyor. Mesela Devlet Bahçeli hep beyazdan yana tercihini kullanıyor. Bazı üst düzey yöneticiler ve siyasilerin tarzları sürekleri değişiyor bazıları hiç değişmiyor.”

Mustafa Batak, 40 kişilik ekibi, 4 mağaza ve bir üretim merkeziyle birçok futbolcu, oyuncu, şarkıcı ve sanat dünyasının ünlü isimlerine ve gömlek sever herkese kişiye özel gömlek dikmeye devam ediyor.

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