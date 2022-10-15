Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatlarını kaybeden Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki maden işçisi Rahman Özçelik için Makaracılar köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, bakanlar ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.

Özçelik’in evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze caminin avlusuna götürüldü. Burada ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Namazın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda musallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakka uğurluyoruz. Rabbimize hamdolsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle Rabbimizin sevgili habibine komşu oluyorlar” dedi. Kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazelerine kısa sürede ulaşıldığını anlatan Erdoğan, "Dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma’da biliyorsunuz çok uzun sürdü. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık. Tabii yaralılarımız var, onların takipçisiyiz. Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız" diye konuştu.

Ailelere destekler sağlanacağını belirten Erdoğan, "Gerek devlet olarak gerek bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de vereceğiz ve emanetlere de sahip çıkacağız. Tüm aileye Allah’tan sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Rahman Özçelik’in cenazesi toprağa verildi. Öte yandan, Rahman Özçelik’in bekar olduğu ve 2019 yılında maden ocağında iş başı yaptığı öğrenildi.

Gürdal Serenli’nin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Gürdal Serenli için düzenlenen törene katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Gürdal evladımızı da maden şehidi olarak Hakka uğurluyoruz. Rabbim tüm ailesine sabırlar lütfetsin. Rabbim liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında sevgili habibine komşu eylesin" dedi.

"Birliğimizi beraberliğimizi hiç bir zaman kaybetmeyelim" diye devam eden Erdoğan, "İşte dünya bu. Bu dünyada birbirimizi kırmak, birbirimizi gücendirmek asla bunlar bizde olmamalı. Bir Müslüman bu noktada bütün hassasiyetini ortaya koymalı" ifadelerini kullandı.