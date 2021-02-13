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Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı Rus gelin, üye olarak girdiği AK Parti’de Halkla İlişkiler Başkanı oldu

Rusya’dan gelip Antalya’ya yerleşen ve Türk vatandaşıyla evlenen 2 çocuk annesi Ksenia Selin Akkanat, TMBB toplantılarını izleyerek merak saldığı siyaset sonrası AK Parti’ye hayranlık duymaya başladı. Partiye üye olan Akkanat, gösterdiği çalışkan ve disiplinli çalışması sonucu AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları’nda STK ve Halkla İlişkiler Başkanı oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini belirten Akkanat, “Uyuyup kabus görmektense, uyanık kalıp 2023 hedefi için çalışmak istiyoruz. Putin ile bir araya geldiği zaman Recep Tayyip Erdoğan ile daha çok gurur duyuyorum” dedi.

Haberde İnsan 13.02.2021, 12:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı Rus gelin, üye olarak girdiği AK Parti’de Halkla İlişkiler Başkanı oldu

Rusya’dan gelip Antalya’ya yerleşen ve Türk vatandaşıyla evlenen 2 çocuk annesi Ksenia Selin Akkanat, TMBB toplantılarını izleyerek merak saldığı siyaset sonrası AK Parti’ye hayranlık duymaya başladı. Partiye üye olan Akkanat, gösterdiği çalışkan ve disiplinli çalışması sonucu AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları’nda STK ve Halkla İlişkiler Başkanı oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini belirten Akkanat, “Uyuyup kabus görmektense, uyanık kalıp 2023 hedefi için çalışmak istiyoruz. Putin ile bir araya geldiği zaman Recep Tayyip Erdoğan ile daha çok gurur duyuyorum” dedi.

Rusya’dan 2000 yılında tatil için Antalya’ya gelen Ksenia Selin Akkanat (39), 2003 yılında Osman Akkanat ile evlendi. Türk vatandaşı olmayı tercih eden Akkanat, Antalya’da kalıp yaşamını sürdürmeye devam etti. Evliliğinden 2 çocuğu bulunan Akkkanat, TBMM meclis toplantılarını da izleyip siyasete merak saldı, Yeşilçam filmleri sayesinde de Türkçe konuşmayı söktü. Akkanat, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyasette aktif olarak yer almak istedi ve 2018 yılında AK Parti’ye üye oldu. Dönemin Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in açtırdığı siyaset akademisine katılarak hem katılımcı ve hem de başarı belgesi alan Akkanat, son olarak AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları’nın teklifiyle STK ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak göreve başladı. 3,5 aydır partideki görevini başarıyla sürdüren ve hem Rus hem Türk vatandaşlığına sahip Akkanat’ı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

“Burada çok farklı uyruklarda insanlar yaşıyor”

15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyasete aktif olarak katılmaya karar verdiğini anlatan Akkanat, AK Parti’ye giriş hikayesini şu sözlerle anlattı: “Baktım ki, vatan meselesi. Benim de iki tane evladım var ve asker olacak bir oğlum var. İleride onların güzel bir geleceği olmasını istedim.2018 yılında fırsatım oldu. Partiye üye değildim, dışarıdan AK Parti’yi destekliyordum. Üye oldum. Dönemin Belediye Başkanı Menderes Türel’in belediye olarak açtırdığı olduğu kursa gidiyordum. Teşkilatta üye yapılıyordu ve üye oldum. 2018-2019 seçimlerinde çok aktif çalıştım. Şimdi Konyaaltı’ndayım. Burası benim için önemli. Burada çok farklı uyruklarda insanlar yaşıyor.”

“Putin ile yan yana geldiği zaman Recep Tayyip Erdoğan ile daha çok gurur duyuyorum”

Dünya lideri olarak tanımladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük bir sevgi beslediğini dile getiren, “Onu çok seviyoruz. Sadece Türkiye olarak değil, tüm Müslüman dünyası seviyor. Sadece Türkiye meselesi değil. Türkiye’de siyaset tüm Müslüman dünyası için yapılıyor aslında. Putin ile bir araya geldiği zaman Recep Tayyip Erdoğan ile daha çok gurur duyuyorum. Dışarıda artık Türkiye çok güçlü duruyor ve çok söz sahibi bir ülke oldu. Bu da Recep Tayyip Erdoğan sayesinde diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

“Muhalefet şaşırıyor”

Çevreden aldığı tepkileri de paylaşan Akkanat, “Cumhur İttifakını destekleyen vatandaşlardan tek tek olumlu tepki alıyorum. Ama nedense muhalefet ‘AK Parti içerisinde ne işiniz var’ diye çok şaşırıyor. Cumhurbaşkanını seviyorum ve AK Parti’nin projelerini anlatmak için Konyaaltı’na geldim. Esra başkanımız davet etti ve ben de kabul ettim. Çok memnunum. Burada yaşayan yerleşik yabancılara AK Parti’nin hizmetlerini anlatabilmek ve farklı algıları kırmak için buradayım. Uyuyup kabus görmektense, uyanık kalıp 2023 hedefi için çalışmak istiyoruz. Reise sözümüz var ve kendisini çok seviyoruz. Onu ekibimizle birlikte görmek istiyoruz” diye konuştu.

“Çok çalışkan ve disiplinli olduğunu gördüm”

AK Parti’nin demokratik ve özgür bir parti olduğuna vurgu yapan Konyaaltı Kadın Kolları İlçe Başkanı Esra Karababa da, Antalya’nın kozmopolit bir şehir olduğuna dikkat çekti. Akkanat ile seçim çalışmalarında tanıştığını anlatan Karababa, “Çok çalışkan ve disiplinli olduğunu gördüm ve bu ekibi kurarken kendisine ‘Konyaaltı bölgesinde çalışmak ister misin? diye sordum. Çünkü buradaki sosyal ve kültürel yapı oldukça müsaitti. O da kabul etti. 3 ay oldu ama güzel işler çıkarttık. Gerçekten çok yardımı dokunuyor. Yolun başındayız ve güzel çalışmalarla bölgemize hizmet edeceğiz. Bütün ekip arkadaşları olarak kendisini Rus diye görmüyoruz zaten. AK Parti olarak her kesimden insanı kucaklıyoruz. Zaten Türk demek; cesaret, merhamet, vatan sevgisi demek. Bu yüreği taşıyan herkese bizim partimizin kapıları açık” ifadelerini kullandı.

"Türkçesi çok iyi"

Akkanat’ın sahadaki çalışmalarını gören vatandaşlar da şaşkınlığını gizleyemiyor. Vatandaşlardan Arzu Özhorasan, “İlgi ve alakasına şaşırdım. Yabancı vatandaş olmasına rağmen bizim sorunlarımızla ilgilenmesi, bir şeyleri bizlere kadar düşünmesi ve sahip çıkması çok güzel bir şey” diye konuşurken, Belkıs Büyükusta da “Farklı ülkelerden gelen insanların burada gelip bizim sorunlarımızla ilgilenmeleri hoş bir şey. Türkçesi çok iyi. Ben bile bazen Türkçe’de bocalıyorum ama o bocalamıyor” ifadesini kullandı.
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