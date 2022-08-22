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Cumhurbaşkanı Celal Bayar mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyet 3. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, vefatının 36. yılında Gemlik’in Umurbey Mahallesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Haberde İnsan 22.08.2022, 11:25
Cumhurbaşkanı Celal Bayar mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyet 3. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, vefatının 36. yılında Gemlik’in Umurbey Mahallesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Anma programına Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, siyasi parti ilçe başkanları, daire ve kurum müdürleri ile Bayar ailesinden katılım sağlanan program, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulması ve ailenin taziyeleri kabul etmesinin ardından sona erdi.

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