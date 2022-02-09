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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz, hepimize söylenmiştir. Çirki
Cristiano Ronaldo hem örnek bir futbolcu hem de örnek evlat!
Ronaldo'nun ailesine bağlı olduğu herkes tarafından biliniyor. Annesi, Maria Dolores dos Santos Aveiro Torunu Cristiano Ronaldo'nun o yaşta olduğundan daha yetenekli olduğunu belirtmişti "Onun yaşındayken Cristiano'nun hocası yoktu, şimdi ise torunumun hocası Cristiano. Bu yüzden torunum çok şanslı" ifadelerini kullanmıştı. Cristiano Ronaldo gazetecinin "Annen hala seninle yaşıyor, neden ona bir ev almıyorsun?" sorusuna verdiği cevabı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o sözleri...
Haberde İnsan 09.02.2022, 13:23 09.02.2022, 13:43
Cristiano Ronaldo gazeteci ile yaptığı bir röportajda şu sözlere yer verdi:
Muhabir: "Annen hala seninle yaşıyor, neden ona bir ev almıyorsun?
Cristiano Ronaldo: "Annem beni, kendi hayatını feda ederek büyüttü. Ben yemek yiyebileyim diye, geceleri aç uyudu! Tüm başarımı anneme adıyorum ve hayatta olduğu sürece benim yanımda olmasını istiyorum..."