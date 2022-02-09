Cristiano Ronaldo hem örnek bir futbolcu hem de örnek evlat!

Cristiano Ronaldo gazeteci ile yaptığı bir röportajda şu sözlere yer verdi:

Muhabir: "Annen hala seninle yaşıyor, neden ona bir ev almıyorsun?

Cristiano Ronaldo: "Annem beni, kendi hayatını feda ederek büyüttü. Ben yemek yiyebileyim diye, geceleri aç uyudu! Tüm başarımı anneme adıyorum ve hayatta olduğu sürece benim yanımda olmasını istiyorum..."