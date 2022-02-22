banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor
KGF destek paketleri için bugün başvurular başladı
KGF destek paketleri için bugün başvurular başladı

Covid-19 hastası annesine moral vermek için hastane odasında oynadı

Nevşehir Devlet Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören 73 yaşındaki Hamiyet Özcan’ın doktoru hasta yakınlarına ’Annenizin durumu iyiye gidiyor. Ona moral verin’ tavsiyesinde bulundu. Bu tavsiyeye uyan Özcan’ın oğlu hastane odasında oynayarak annesine moral verdi.

Haberde İnsan 22.02.2022, 13:09
Covid-19 hastası annesine moral vermek için hastane odasında oynadı

Nevşehir Devlet Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören 73 yaşındaki Hamiyet Özcan’ın doktoru hasta yakınlarına ’Annenizin durumu iyiye gidiyor. Ona moral verin’ tavsiyesinde bulundu. Bu tavsiyeye uyan Özcan’ın oğlu hastane odasında oynayarak annesine moral verdi.

Evde kaldığı sürede durumu ağırlaşan Hamiyet Özcan’ın yakınları 112’den yardım istedi. Ambulansla hastaneye getirilen Özcan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye yatırılan Özcan kısa sürede tedaviye cevap verdi. Her geçen gün durumu iyiye giden Özcan’ın tedavisiyle ilgilenen Dr. Ünal Çağır hasta yakınlarına; “Annenizin durumu iyiye gidiyor. Annenize moral verin” tavsiyesinde bulundu. Bu tavsiyeden sonra Hamiyet Özcan’ın yayında refakatçi olarak kalan oğlu Murat Özcan televizyondan oyun havası açarak oynamaya başladı ve o anlara cep telefonu ile kayıt altına aldı.

“Tedavide moral çok önemli”

Hamiyet Özcan’ın tedavisi ile ilgilenen Uzm. Dr. Ünal Çağır yaptığı açıklamada; “Hamiyet teyzemiz bize 14 gün önce başvurdu. Geldiğinde covid testi pozitifti. Covide bağlı akciğer etkilenmesi yüzde 75-80 oranındaydı. Ciddi bir nefes darlığı çekiyordu. Beraberinde ek hastalıkları da vardı. Teyzemiz ilk yatış itibariyle biraz stresliydi. Yattığı andan itibaren covid tedavisine başladık. Yanında destek tedavisi verdik. Yatışının üçüncü dördüncü gününe doğru rahatlama belirtileri ortaya çıktı. Solunumu rahatladı. Değerleri stabil hale gelmeye başladı. Süre ilerledikçe durumu daha da rahatladı. Akciğer filmleri ilk yattığı güne göre daha iyiydi. Süreç içerisinde hasta kendisini daha iyi hissetmeye başlayınca daha mutlu, güler yüzlü oldu. Sıkıntısı stresi gitti. Bugün 14. güne geldik ve bu gün taburcu edeceğiz. Bu süreç içerisinde yanındaki refakatçisi oğluydu. Birlikte mutlu oldular, yüzleri güldü. Bizlerde onlarla birlikte mutlu olduk” şeklinde konuştu.

“Amacım anneme moral vermekti”

Annesinin yanında refakatçi olarak kalan Murat Özcan ise o anları şöyle anlattı; “Annemi buraya ambulansla getirdik. O gün annem çok sıkıntılıydı. Özellikle 3-4 gün durumu hiç iyiye gitmiyordu. Daha sonra toparlamaya başladı. Doktor bey de annenize moral lazım deyince bende o gün doğaçlama olarak oynadım. Amacım anneme moral vermekti. Çektiğim o videoyu sadece yakınlarıma atmak için çekmiştim. Daha sonra sosyal medyada paylaştım. Ondan sonrada videoya olan ilgi arttı.”

“Tedbiri elden bırakmayın”

Özcan "Annem iki defa biontech aşısı vuruldu. Üçüncü aşıyı vurulmadan hastanelerdeyiz. ’Aşı oldum’ diye tedbiri elden bırakmayın. Sonuna kadar tedbiri elden bırakmayın” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15