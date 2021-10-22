Çorum’da ulaşımda yaşanan problemlere kısa, orta ve uzun vadede çözümler üretildi

Çorum Belediyesi kent içi ulaşımda kısa ve uzun süreli çözümler için çalışmalara devam ediyor.

Çorum Belediyesi kentteki trafiği rahatlatacak yeni projeler ve çalışmalar için profesyonel isimlerle istişarelerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda mevcut yol ağı altyapı standartlarının belirli vadelerde iyileştirilmesi, seyahat süresi ve trafik yoğunluğunun azaltılması, ulaşımın çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılarak çevrenin korunması, trafik güvenliğinin sağlanarak kazaların azaltılması, bölgede daha güvenli ve konforlu bir yaya dolaşımının sağlanmasını hedefleniyor.

Ulaşım sorununu kökünden çözmek için kolları sıvadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bluetooth algılayıcılar, kamera görüntüleri ve hareketli araç verisi kullanılarak tamamlanan çalışma Türkiye’de ilk defa Çorum’da yapıldı. Yapılan bu çalışma sonucunda ulaşımda yaşanan sorunlara kısa, orta ve uzun vadede çözümler üretildi. Başarıyla sonuçlanan bu çalışmanın, diğer şehirler için de örnek olacağını umuyoruz. Çalışmayı yapan firma tarafından aktarılan kısa, orta ve uzun vadeli senaryolar, şehrimiz için uygulamaya alınacak ve ulaşım planlamalarına yön verecek ve ulaşımdaki aksaklıklara neşter vuracak. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki uzman ekiplerimiz şehrimiz için en iyi projeyi hayata geçirmek için aşkla çalışmaktadır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.