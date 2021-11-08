Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Mert: "Şehit yakınlarına kötü söz söyleme küstahlığını hiç kimse gösteremez"

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Adem Mert, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine küfür etmesine tepki göstererek, Türkkan’ı istifa etmeye davet etti.

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Adem Mert yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak tüm şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı istifaya çağıran Mert, “Hiç kimse şunu unutmasın ki şehit aileleri tüm siyasi partilerin üzerinde olup, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bizler şehit yakını ve gaziler olarak duymuş olduğumuz rahatsızlığı ifade etmek maksadıyla, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan şehit yakınının kız kardeşine iğrenç bir şekilde küfür etmiştir. Siz bir siyasi partinin temsilcisisiniz, eleştirilebilirsiniz, o acıyla insanlar size tepki gösterebilir, bunların hiçbiri size şehit yakınına ağza alınmayacak ağır küfürler etme hakkı vermez” dedi.

Vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerin emanetlerine kimsenin hakaret etme hakkının olmadığını belirten Mert, şehit yakınlarına kötü söz söyleme küstahlığını hiç kimsenin gösteremeyeceğini ifade etti. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birer ferdi olarak vatan, bayrak ve bizler için en önemli değerimiz olan namusumuz için her zaman şehit olmaya hazırız” diyen Mert, "Şehit ailemize küfür eden, hakaret eden ve hatta darp eden kişi ve kişiler hakkında yüce Türk yargısının gereğini yapacağından hiç şüphemiz yoktur. Lütfü Türkkan’ı bu hareketi ve hakaretinden dolayı kınıyoruz. Bir özürle geçiştirilmeyecek bu olay sonrası Türkkan’ı istifaya davet ediyoruz. Bir kere daha bilinmesini isteriz ki başta konunun muhatabı şehit ailemiz olmak üzere tüm şehit ailelerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.