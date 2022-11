Çorum, Fuzuli ile kardeş şehir oldu

Kardeş ülke Azerbaycan’ı ziyaret eden Çorum heyeti, işgalden kurtarılan Fuzuli ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

Çorum heyeti Azerbaycan ziyareti kapsamında Ermeniler tarafından tahrip edilen tarihi, dini ve kültürel anıtların yanı sıra işgalden kurtarılan bölgelerde de incelemelerde bulundu. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile AK Parti ve MHP’li Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti. Çorum heyetine Azerbaycan Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Vali Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de eşlik etti. Çorum heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ Özel Temsilcisi Emin Hüseynov tarafından Karabağ ekonomik bölgesinde bulunan kurtarılmış topraklarda karşılandı. Ziyaret sırasında, Ermeni vahşetinin Fuzuli’de neden olduğu tahribatı ve yerle bir edilen evleri inceleyen Çorum heyeti, işgal sırasında Ermenilerin savunma alanı olarak kullandıkları mayınlı alanlara da tanıklık etti.

Camileri ahıra çevirmişler

Çorum heyeti ilk olarak işgalden kurtarılan bölgede şehitler anısına dikilen anıtı ziyaret etti. Ayrıca işgal sırasında Ermenilerin mayın döşediği topraklar incelendi. Daha sonra Karahanbeyli köyündeki mezarlığı ziyaret eden heyet, Ermeniler tarafından tahrip edilen köyde katliamın izlerini yakından tanıdı. Heyete, Ermeni vandalizmi sonucunda köyün tamamen tahrip olduğu bilgisi verildi. Ayrıca köydeki caminin de Ermeniler tarafından ahır olarak kullanıldığı ifade edildi.

Köyleri yağmaladılar, evleri yerle bir ettiler

Çorum heyetinin bir sonraki durağı Ermeni vahşetine maruz kalan Merdinli köyü oldu. Burada, yıkılan konut hakkında bilgi verildi. Merdinli köyünün 28 yıl düşman elinde kaldığı, son dönemde ise Ermenilerin köyü yağmalayarak harabeye çevirdiği kaydedildi. İşgal sırasında köydeki evleri yıkan Ermenilerin buraları askeri binaya çevirdiği ifade edildi.

İşgal sonrası yaralar sarılıyor

Daha sonra Çorum heyeti, Fuzuli ilçesindeki Kondalançay Baraj Gölü arazisine geldi. Ermenilerin yaptığı çevre terörü hakkında detaylı bilgi verildi. Fuzuli’yi ziyaret eden heyet, şehir merkezini de gezerek Ermeni vahşetinin kalıntılarını inceledi. Ziyaret sırasında misafirlere Karabağ’ın ekonomik bölgesinde yürütülen inşaat çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Yıllardır Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermeniler tarafından yerle bir edilen bölgeleri inceleyen Çorum heyeti, çarpıcı görüntülerle karşılaştı. Ermenilerin Azerbaycan’ı işgali sırasında yıkılan yerleşim alanları, tahrip edilen mezarlıklar ve domuz ahırına çevrilen mescitlerle karşılaşan Çorum heyeti, Ermeni vandalizmine tanıklık etti. Çorum heyetine ayrıca, kurtarılan alanlardaki inşaat çalışmaları tanıtıldı.

19 plakalar kardeş şehir oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov ile birlikte kardeşlik protokole imza atan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “19 plaka numaralı iki şehrin birliği ve beraberliği hayırlı olsun. İki devlet, tek millet sloganı ile biz her zaman kardeş Azerbaycan Fuzuli ile yan yanayız, kardeşiz.” dedi. Çorum heyeti imza töreninin ardından Fuzuli Rayonu İcra Hakimiyeti Başcısı Alı Aliyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Karabağ’ın kalbinde Azerbaycan-Türkiye işbirliğiyle kısa bir sürede yapılan Fuzuli Havaalanı’nda Karabağ yönetiminin misafiri olduk. Fuzuli’de medeniyetimizin yeniden dirilişinin işaret fişeği olan havaalanında yeni kurulacak şehir ile ilgili bilgi aldık.” dedi.

Azerbaycan basınından Çorum heyetine yoğun ilgi

Ziyaret ve temaslarına devam eden Çorum heyetine Azerbaycan medyası da yakın ilgi gösteriyor. Azerbaycan’ın basın kuruluşları Çorum heyetinin ziyaretini haber bültenlerine taşıdı. AZTV, CBC, AZER TV, Real TV, ARB, Space TV gibi birçok televizyon kanalı Çorum heyetinin ziyaretini dünyaya duyurdu.

Çorum halkının selamını iletti

Azerbaycan’da açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum halkının Azerbaycan’a selamlarını ileterek “Bütün Çorum halkının selam ve duaları ile buradayız. Tarih boyunca Azerbaycan bizim için çok kıymetli oldu. Biz tek devlet iki milletiz. Kardeş iki ülkenin kardeş iki şehri. Bunu bütün dünyaya göstermiş olmanın kıvancı ile buradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, her fırsatta iki ülke kardeşliğine vurgu yapıyor.” dedi. Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı verdiği mücadelenin Türkiye’ye yansıdığını dile getiren Başkan Aşgın, “Azerbaycan için dua ettik. 30 yıldır işgal altındaki Azerbaycan’ı Ermeni çetelerinin de ne hale getirdiğini görmüş olmaktan insanlık adına utandık.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır"

Çorum heyetinin ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Azerbaycan Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, henüz vatan muharebesinin devam ettiği bir dönemde Fuzuli ile kardeşlik beyanını ilan eden ilk şehrin Çorum olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Büyükelçi Bağcı, “Karabağ Zaferi’nin ikinci yıl dönümünün hemen arifesinde biz buradayız. Türkiye, vatan muharebesinde, Karabağ’ın haklı davasında, dünyanın her tarafında, her ortamda, her platformda Azerbaycan’ın haklı davasında yanında olduğunu beyan etmiştir. Vatan muharebesinde de bu desteği ilk dakikadan itibaren göstermiştir. Ve 30 yıllık işgali 44 günde zafere dönüştürmesine şahit olmuştur. Türkiye dün olduğu gibi bugünde Azerbaycan’ın yanındadır. Başımızı ne tarafa çevirsek Türkiye’nin emeğini görürüz, Türk şirketlerini görürüz, böyle de olmaya devam edecektir. Bundan sonra da Türk şirketleri, Türkiye kamu ve özel sektör tecrübesi ile akademik tecrübesiyle, bilgi birikimi ile donanımı ile Azerbaycan’ın emrindedir.” şeklinde konuştu.

Ermenilerin tahrip ettiği yerleri gördük

Azerbaycan’da Çorum Belediyesi heyetine eşlik eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan’da gördükleri tablonun çok üzücü olduğunu dile getiren Çiftçi, “30 yıl içerisinde Ermenilerin bir vatan toprağında bütün izleri silmeye yönelik adına neler yapabildiğini de gözlemlemiş olduk. Sadece yerleşim yerlerinin değil ibadethaneleri, mezarları, barajları, çevreyi de nasıl tahrip ettiklerini gördük.” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, işgalin ve savaşın yaralarını sarmaya çalışan Azerbaycan’da umut verici gelişmeler yaşandığını ifade etti. Öztürk, “İnşallah bu kardeşlikle, şirketlerimizle, devletimizle birlikte çok kısa sürede Fuzuli’yi, Şuşa’mızı layık olduğu yere taşıyacağız. Bu haklı gurur hepimize yetecek.” ifadelerini kullandı.