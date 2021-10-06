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Coreker yaylasında lapa lapa kar yağı

Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı köyü Coreker yaylasında lapa lapa kar yağdı.

Haberde İnsan 06.10.2021, 10:42
Coreker yaylasında lapa lapa kar yağı

Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı köyü Coreker yaylasında lapa lapa kar yağdı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yüksek kesimlerde sabaha karşı kara dönüştü.

Olur Ormanağzı köyü Coreker yaylasında hayvancılık yapan İsmail Aydın, “Bu sene havalar kurak gitti ot biçemedik. Erken kar yağdı, hayvanlarımızı da erken içeri aldık işimiz çok zor. Allah yardımcımız olsun” dedi.

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