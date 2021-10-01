Çöpte ziynet eşyası buldu, insanlık ölmemiş dedirtti

Tokat’ta çöp konteynerinde hurda toplarken bir çanta içerisinde ziynet eşyası bulan yaşlı adam, bulduğu altınları polis teslim etti.

Çay Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mermer (67), çöp konteynerlerinden hurda malzemesi toplarken bir kadın çantası buldu. Kadın çantasının fermuarlı cebinde 2 adet altın küpe, 1 adet altın nazarlık, 1 adet kolye, 1 adet yüzük bulan Mermer, ziynet eşyalarını polise teslim etti. Altınlar, çantadan çıkan fotoğraftan tespit edilen sahibine teslim edildi.

Yaptığı davranışla örnek olan Ahmet Mermer, “Ben çöplerden hurda malzemesi toplayarak geçimimi sağlıyorum. Çöp konteynerini karıştırırken iki çanta buldum. Çantanın fermuarlı küçük gözünde altınla bir fotoğraf çıktı. Polise teslim ettik. Onlar da sahibini bulup teslim etmişler. Ben de sahibi bulunduğu için çok mutlu oldum” dedi.

Temizlik yaparken çanta ile birlikte ziynet eşyalarını çöpe atmış

Altınların sahibi 5 çocuk annesi Asiye Deniz (57) ise kendisi için manevi değeri büyük olan ziynet eşyalarının bulunmasından mutlu olduğunu söyledi. Evde temizlik yaparken eski çantasını çöpe attığını belirten Deniz, “Çantanın içine bakmıştım ama görememiştim. Sağ olsun bulmuş polise teslim etmişler. Onlar da bize getirdi. Ben de ziynet eşyalarını arıyordum. Benim için manevi değeri var. Küpeleri kızlarım Anneler Günü’nde almışlardı. Yüzükte rahmetli kocama aitti. Ben evde zannediyordum. Çantada imiş, benim için de sürpriz oldu. Başkası olsa satabilirdi. Kendisinden Rabbim razı olsun" diye konuştu.

Yaşlı adam yaklaşık 3 yıl önce de çöpte bir poşet içerisinde altın bularak sahibine teslim edilmesini sağlamıştı.