Çöpe atılan halı ve kilimleri ekonomiye kazandırıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, tekstil emeklisi Gül Bayramoğlu, çöpe atılan eski halı ve kilimleri ekonomiye kazandırıyor. Eski halı ve kilimlerden yastık, kırlent ve çanta gibi ürünler yapan 3 çocuk annesi Bayramoğlu, işini severek yaptığını söyledi.

İstanbul’da tekstilden emekli olan Gül Bayramoğlu, eski halı ve kilimlerin çöpe atılmasına gönlü elvermeyince Kavakdibi Caddesinde kurduğu atölye de üretime başladı. Eski halı ve kilimlerin sağlam olan bölümlerini ayıran Bayramoğlu, bunlardan tabak altlığından kaftana kadar çeşitli eşyalar üretmeye başladı. 6 ay önce açtığı işyerinde üretime devam eden Bayramoğlu, işini severek yaptığını söyledi. Çöpe atılan eksi halı ve kilimleri ekonomiye kazandırdığını anlatan Gül Bayramoğlu, “ Ben eskiden genç kızlığımda İstanbul da tekstilde çalıştım. Tekstil emeklisiyim. Sonra eşim rahmetli olduktan sonra boşlukta kaldım. Oğlum da bana işyeri açalım anne sana dedi. Böyle eski halı kilim alıyoruz. Allah, bin kere razı olsun. Oğlumun sayesinde biz o eski kilim ve halıyı yastık, çanta, suple yapıp böyle geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Cicimden kilimden halıdan eski yırtık pırtık annelerimizden ninelerimizden kalan bunları değerlendiriyoruz. Yani çok güzel bir iş yaptığıma inanıyorum. Çünkü bunların hepsi çöplere gidiyordu. Ve çöplükten toplayan insanlar getiriyor zaten bize. Biz bunları parayla alıyoruz. Ve kesip değerlendiriyoruz. Geri dönüşüm sağlıyoruz. Suple yapıyoruz. Çanta yapıyoruz. Kırlent yapıyoruz. Sipariş üzerine istenen her şeyi yapıyoruz. Tablo yapıyoruz. Mesela eski çok antika halılar gelince isteyenlere kaftan olarak da yapıp satıyoruz. Onun için işimi severek yapıyorum. 67 yaşımdayım. Ve hiç sıkılmadan bunalmadan bu işi yapıyorum” dedi.