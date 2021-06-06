Çöp konteynırına atılan kaplumbağalar kurtardı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde temizlik görevlisi, çöp konteynırına atılan kaplumbağaları fark etti. Konteynırdan alınan kaplumbağalar, atıldığı tenekenin içerisinden çıkartılarak tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Levent Karakaş, ekip arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezindeki çöp konteynırlarını boşaltmaya çıktı. Bu sırada tenekeye konularak çöp konteynırına atılan kaplumbağaları fark eden Levent Karakaş, çöp konteynırından tenekeyi çıkardı. Ardından Karakaş, tenekenin içerisinde bulunan kaplumbağaları yeniden doğal yaşamına saldı. Bozkurt Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını anlatan Levent Karakaş, “Normal rutin olarak temizlik yaptığımız sırada çöp konteynırını çöp kamyonunu boşalttığımız sırada içerisinde bir tenekeyi fark ettim. Tenekeyi alıp içerisine baktığım zaman 5 tane kaplumbağayı gördüm. Kaplumbağaları, tenekeden çıkartıp tekrar doğal yaşamına saldım. Eğer fark etmeseydin kaplumbağaları, teneke ile birlikte pres yapıp maalesef kötü sonuçlarla karşılaşabilecektik. Ben insanlık görevimi yaptığımı düşünüyorum” dedi.

Karşılaştığı manzaranın kendisini üzdüğünü söyleyen Karakaş, konteynırın içindeki teneke kutuda bulunan kaplumbağaları fark ederek, kurtardığı 5 hayvanı tekrar doğal yaşamıyla buluşturdu.