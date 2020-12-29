Çöp konteynerlerinden plastik toplayarak hazırlandığı KPSS’de Türkiye 25’incisi oldu

Antalya’da çöp konteynerlerinden plastik ve metaller toplayan 32 yaşındaki Hakan Efe, 1,5 aylık bir süreçte zor koşullar altında hazırlandığı KPSS’den 96,5 puan alarak Türkiye 25’incisi oldu. Daha önce KPSS’de Türkiye 13’üncüsü olup atandığı memuriyetten istifa eden Efe, şuan aldığı dereceyle memuriyete tekrar geri dönmek istiyor.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Hakan Efe’nin azmi, herkese örnek olacak cinsten. Fen lisesinden mezun olup, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanan Efe, bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. Bu süreçte ortaöğretim KPSS sınavlarına da hazırlanan Efe, 98,5 puan alarak Türkiye 13’üncüsü oldu, eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında tahakkuk personeli olarak çalışmaya başladı. Amirleriyle yaşadığı sıkıntı yüzünden memuriyetten istifa eden Efe, ilerleyen süreçte maddi sıkıntılar ve annesinin kansere yakalanması üzerine Antalya’ya dönüş yaptı. Efe, burada geçici işlerde çalışmaya başladı, geçtiğimiz yıl da annesini kanserden dolayı kaybetti. Yaklaşık 1,5 yıldır boyunca işsiz kalan Efe, son olarak 7 ay önce çöp konteynerlerinden plastik ve metal atıkları toplayarak geçimini sürdürmeye devam etti. Son olarak Ekim ayında KPSS’ye tekrar hazırlanmaya başlayan Efe, zor şartlar altında hem çalıştı hem derslerine hazırlandı ve son KPSS sınavından 96,5 puan alarak Türkiye 25’incisi oldu. Hakan Efe’nin şuan ki isteği tekrar memuriyete dönmek.

“Memuriyete atanmak istiyorum”

Başarı öyküsünü İhlas Haber Ajansı (İHA) ile paylaşan Hakan Efe, “2 yıl rektörlüğe bağlı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında tahakkuk personeliydim. Amirlerimle sorunlar yaşıyordum, bazı haksızlık durumları yaşadım. İstifa edip Antalya’ya döndüm. Burada kısa vadeli işlerde çalıştım. Son 2 yıldır hiç iş bulamadım. Nisan ayından bu yana bu işi yapıyorum. 22 Kasım’da sınav oldu ben, 1 ya da 1,5 ay KPSS’ye hazırlandım. Hayatımda ilk kez bu işi yapıyorum. Başka bir şekilde ekmek paramı kazanma şansım yoktu. Zaten zor kazanıyorduk, bir de pandemi eklenince hiç iş bulamaz olduk. Şuanda KPSS’den 96,5 puanla Türkiye 25’incisi oldum. Memuriyete atanmak, maddi açıdan hayatımın daha rahat ve düzenli olmasını istiyorum” dedi.

“Mecburdum”

“Zor olmadı mı? sorusuna, "Mecburdum" cevabını veren Efe, “Açık öğretimde de adalet okuyorum. Onu bitirip dikey geçişle hukuk bölümüne geçmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kendilerine güveniyorlarsa, o yoldan yürüsünler”

Efe, sınavlara hazırlanan vatandaşlara da, “Kendilerine güveniyorlarsa, alt yapıları sağlamsa o yolda yürüsünler. Ben fen lisesi mezunuyum, benim alt yapım sağlam olduğu için kısa bir çalışmayla yüksek alabildim. Çöp toplama benim başarıma engel olmadı” sözleriyle tavsiyede bulundu.