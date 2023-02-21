Çölyak hastası depremzedelere glütensiz gıda

Çorum Çölyak Derneği, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerdeki çölyak hastaları için glütensiz ürünler üreterek talep edilen yerlere gönderiyor.

Çölyak Derneği bünyesinde kurulan Glutensiz Mutfakta, çölyak hastası olan depremzedeler için çalışma yürütülüyor. Görevliler tarafından özenle hazırlanan hastaların yiyebileceği ürünler, paketlendikten sonra ilgili kurumlar aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılıyor. Depremin ilk bugüne Glutensiz Mutfak’ta üretilen 10 koli ürün de hastalara teslim edilmek üzere talep edilen illere gönderildi. Ayrıca, depremin ardından Çorum’a nakledilen çölyak hastalarının gıda ihtiyacı yine Çölyak Derneği tarafından karşılandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım seferlerine Çorum Çölyak Derneği kendilerinin de dahil olduğunu dile getiren Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Çölyak hastalığının tek tedavisi glutensiz beslenmektir. Yaşanılan afetlerde glutensiz gıdalara ulaşmakta büyük zorluklar çekiliyor. Ülkemizde tüm Çölyak Dernekleri ve Çorum Çölyak Derneği olarak afet bölgelerine glutensiz ürün desteği sağladık” dedi.

Depem bölgelerine Glutensiz mutfakta ürettikleri simit, poğaça, kurabiye gibi ürünleri gönderdiklerini anlatan Demir, “Şimdide mutfağımızda erişte, mantı, atıştırmalık ürünlerin üretimini yaparak gönderime hazırlıyoruz. Afet bölgesindeki Çölyak Dernekleri yöneticilerinden edindiğimiz ihtiyaca ihtiyaca göre Tüürkiye Çölyak Dernekleri olarak hep birlikte destek oluyoruz” diye konuştu.

Ayrıca depremin etkilediği illerden Çorum’a gelen Çölyak hastaları içinde ürün desteği sağladıklarını açıklayan Demir, çalışmalara gönüllü olarak dernek üyelerinin yanı sıra Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya İren Akbıyık öncülüğünde hekimlerinde destek olduğunu kaydetti.

Demir, bugüne kadar dernek olarak bölgeye 10 koli gıda gönderdiklerini sözlerine ekledi.