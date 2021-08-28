Çok sevdiği polisler, doğum gününde yalnız bırakmadı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden, polisleri çok seven minik çocuğa doğum günü sürprizi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Aras Güney isimli çocuğun polis sevgisini duyan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri ve Toplum Destekli Polis Ekipleri küçük çocuğa bir sürpriz hazırladı. 6. yaşına basan Aras Güney’in doğum gününe giden polisler, küçük çocuğa sürpriz yaptı. Aras Güney’in yaşadığı eve giren polis ekipleri minik çocuğa doğum günü hediyeleri verdi. Polisleri karşısında gören Aras ise sevince boğularak, polis abilerine teşekkür etti.