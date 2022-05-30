Çok sevdiği ata sporunu çocuklara sevdiriyor

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde çiftçilik ve hayvancılık işiyle uğraşan güreş antrenörü Mustafa Bayrak, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ata sporu güreşi sevdiriyor.

Ortaokul son sınıfta güreşe başlayan 25 yaşındaki Mustafa Bayrak, lise 1. sınıftayken katıldığı şampiyonada 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Bir süre daha güreşe devam eden Bayrak, imkansızlıklar sebebiyle bırakmak zorunda kaldı. Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Bayrak, antrenörlük belgesini de aldı. Yağlı güreşlere de katılan Mustafa Bayrak’ın çalıştırdığı çocuklar da okullar arası müsabakalarda çeşitli dereceler aldı. Mustafa Bayrak, 5 bin nüfuslu beldedeki 7 ila 15 yaş arasındaki 20’ye yakın çocuğa boş zamanlarında antrenman yaptırıyor. Güneyyurt Belediyesinin Kültür Merkezi’nde mesai bitiminden sonra tahsis ettiği salonda toplanan çocuklar antrenmanlarını hiç kaçırmıyor.

“Ata sporumuz güreşi çok seviyorum”

Beldede çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Bayrak, çok sevdiği ata sporu güreşi imkansızlıklar nedeniyle yapamadığını söyledi. Güreşin güzel bir spor olduğunu belirten Bayrak, “Şuan çocuklara güreş antrenörlüğü yapıyorum. Beldemiz küçük bir yer. Buradaki gençlerin kötü alışkanlıklara heves etmelerini görünce çok üzülüyorum. Beldede spor veya başka aktiviteler yok. Onun önüne geçmek için kendi imkanlarımla bir şekilde çocukları toplamaya çalıştım. İyi kötü bir şeyler yapmaya çalıştım. Belediye Başkanımız Ahmet Arı, bir yere kadar bize destek olmaya çalışıyor ama bir yerden sonra o da bir şeyler yapamıyor. Ben beldede çiftçilik ve hayvancılık işiyle uğraşıyorum. İşlerim bittikten sonra akşam saatlerinde çocukları toplayıp antrenman yaptırıyorum. Çocukların azmi ve hırsları beni çok sevindiriyor. Kulağı duymayan bir öğrencim var. Kulağı duymadığı halde kulaklığı çıkartıp güreş yapıyor. Çocuk duymadığı halde güzel dereceler yaptı. Beldemizden bir çocuğumuzun milli takıma seçilerek bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmasını çok isteriz” dedi.

“Çocuklarımız güreş sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak duruyor”

İkiz çocukları güreş yapan Mustafa Kolçak ise, iki oğlunun küçük yaştan beri evde birbiriyle güreştiğini belirterek, “Bir gün belediyede bir anons oldu güreş yapılacak diye. Oğullarımın biri 48, diğeri de 62 kiloda güreşti. İkisi de derece yaptılar. Muhittin iki kulağından da engelli fakat normal kategoride güreş yaptı. Kulağında cihaz kullanıyor. Öbür kulağına takmıyoruz normalde öbür kulağı hiç duymuyor. Engelliler kategorisine katmak istiyoruz. Güreş sırasında kulakçığını çıkarıyoruz. O şekilde güreşiyor. Kahve alışkanlığı yapacaklarına Mustafa hoca sağ olsun çocuklarımızı güreştiriyor. Her gün sahip çıkıyor çocuklara, kötü alışkanlıklardan arındırıyor çocukları” diye konuştu.