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Çok istediği öğretmenliğe başlayamadan genç yaşta hayata veda etti

Bilecik’te çok istediği öğretmenlik mesleğine başlamak üzere iken hayatını kaybeden 23 yaşındaki İngilizce öğretmeni sevenlerini yasa boğdu.

Haberde İnsan 01.10.2021, 16:07
Çok istediği öğretmenliğe başlayamadan genç yaşta hayata veda etti

Bilecik’te çok istediği öğretmenlik mesleğine başlamak üzere iken hayatını kaybeden 23 yaşındaki İngilizce öğretmeni sevenlerini yasa boğdu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden mezun olan Özge Vural, Bilecik’te bir dil kursunda çok istediği öğretmenlik mesleğine başlamaya hazırlanıyordu. Beşiktaş mahallesi Girişimkent sitesinde ailesi ile birlikte yaşayan genç öğretmenden bir süre haber alamayan yakınları, odasına girdiklerinde genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Vural, bugün cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Bilecik Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Özge Vural’ın, Bilecik’in tanınmış ses sanatçılarından Ali Rıza Vural’ın yeğeni olduğu öğrenildi.

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