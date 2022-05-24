Çocukluk hayalini gerçekleştirdi: 150 çocuğa bisiklet dağıttı

Adanalı hayırsever, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve köyde yaşayan 150 çocuğa bisiklet dağıttı. Bisikletlerine kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Adana’da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, kentte yaptığı yardımlarla şimdiye kadar binlerce çocuğa ulaştı. Sosyal medyadan da çocuklar için yardımları kabul eden Okur, son olarak ‘Çocuklar bisiklet ile gülsün’ kampanyasını başlattı.

Çocukken hiç bisikleti olmayan Okur, çocukluk hayalini gerçekleştirip hem kendi imkânıyla hem de yardımlarla merkez Yüreğir ilçesindeki ihtiyaç sahibi insanların yaşadığı birçok mahallede 150 çocuğa bisiklet dağıttı. Bisikletlerine kavuşan çocukların mutlulukları da gözlerinden okundu.

"Onlar sevinince ben de mutlu oluyorum"

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Ogün Sever Okur, bisiklet dağıtma fikrinin çocukluk hayali olduğunu söyleyerek, “Benim çocukken hiç bisikletim olmadı. Birçok mahalledeki çocuklara ve çadırda kalan çocuklara bisiklet verdik. 150 çocuğa bisiklet dağıttık. Bisiklet birçok çocuğun hayalidir. Bisikleti duyan bütün çocuklar seviniyor. Onlar sevinince ben de mutlu oluyorum” diye konuştu.

Bisiklet alan Cevdet Can Şenol (12) ise çok mutlu olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte köyde topluca bisiklet sürüp eğleneceklerini söyledi.