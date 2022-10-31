Çocukluk hayali şarkıcılığa 82 yaşında kavuştu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan Bekir Tokaç, çocukluk hayali olan şarkıcılığı 82 yaşında gerçekleştirdi.

Menteşe ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Bekir Tokaç, çocukluk yıllarından bu yana şarkıcı olma isteğini devam ettirdi. Altmışlı yıllarda bağlama çalmayı öğrenen Tokaç, sonrasında ise müzik konusunda kendisini geliştirerek, 82 yaşında ilk müzik klibini çekti. Müzikle iç içe yaşayan Tokaç, sağlığı elverdiği sürece müzikle uğraşmaya devam edeceğini belirtti.

Çocukluk hayaline engel olan abisine rağmen çocukluk hayalini gerçekleştiren Tokaç, "Müzik hayatıma rahmetli Hamdi Özbay vardı Muğla’da. Benim de bağlama merakım vardı. Hamdi abim bağlama kursu veriyordu. Abim rahmetli beni göndermedi kursa. Atmış, atmış bir yılları arasında ben kafaya koydum, bağlama öğreneceğim diye. Bağlamayı kendi kendime öğrendim. Uğraşırken kahve alışkanlığım da yoktur, kahveye gitmezdim. Kendi kendime Muğla havaları çalmaya çalışırken öğrendim. İlk klibimi 82 yaşında yaptım. O klipten sonra bir tane daha olsun dedik bir tane ile kalmasın istedim. Arkasından bu Muğla Yaylası şarkısının klibini çektik" dedi.

"1947 yılında yaşanan olayın şarkısını yazıp, klip çekti"

Komşusu olan Nevrez isimli vatandaşın Muğla yaylasında yaşadığı olayı şarkıyla canlandıran Tokaç, “Klibimi çektiğim müziğin olayı 1947 yılında gerçekleştiğini hatırlıyorum. Aradan çok uzun yıllar geçtiği için bir de şarkıda yasaklama vardı. Nevrez abi kabul etmediği için akılda kalmıyor tabi. Nevrez abi rahmetli oldu. Bizim komşumuzdu, ben de o zamanlar çocuğum. Bizlere yaz tatillerinde terzi çıraklığı verirlerdi. Önceden öyle sokakta oynayamazdık. Bu Nevrez abi de bizim kalfamızdı o zamanları. Nevrez abi son zamanlarda içmeye başladı. Bir gün bir haber aldık. Nevrez abi Şükrü’yü öldürmüş dendi. Bu arada Şükrü de Hacı Ahmet kahvesinde kasaplık yapardı. Çok severdi beni o zamanlar biraz yaramazdım. O da beni çok severdi. Tüm yayladaki kahveler o zaman güzeldi sonradan bu şarkı bestelendi. Ama Nevrez abi piyasada söyletmedi bu şarkıyı. Herkes de bilmiyordu bu şarkıyı, sadece ben biliyordum. Nevrez abi geçen sene rahmetli olduktan sonra, hadi dedik biz bu şarkıyı canlandıralım. Herhalde sözlerinde bir iki değişiklikler yapmışlar gibi, ben kendi bildiğim gibi söyledim şarkının gerçeği de budur. Bu şarkıya klip yaptık bu şarkının duyulmasını istedik” diye konuştu.