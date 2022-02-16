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Çocukluğunu özleyen bu gazozcuya geliyor: 150 çeşit gazoz var

İzmir’de çocukluğunda elinde kovayla dolaşıp gazoz satan esnaf, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda nostaljik gazoz dükkanı açtı. 150 çeşit nostaljik ve yerel gazozun bulunduğu dükkana gelenler çocukluğundaki lezzetleri yeniden hatırlıyor.

Haberde İnsan 16.02.2022, 11:37
Çocukluğunu özleyen bu gazozcuya geliyor: 150 çeşit gazoz var

İzmir’de çocukluğunda elinde kovayla dolaşıp gazoz satan esnaf, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda nostaljik gazoz dükkanı açtı. 150 çeşit nostaljik ve yerel gazozun bulunduğu dükkana gelenler çocukluğundaki lezzetleri yeniden hatırlıyor.

1980 yılından beri Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda çeşitli iş kollarında çalışan ve çocukluğunda elindeki kovayla sokak sokak dolaşıp gazoz satan Yusuf Akın (47), çocukluk hayalini gerçekleştirerek nostaljik gazoz dükkanı açtı. Çocukluğunda elindeki kovayla sattığı gazozları şimdi işletmeciliğini yaptığı nostaljik gazoz dükkanında satan Akın, tam 150 çeşit memleket gazozunu raflarda sergileyerek rengarenk görsel oluşturuyor. Sokaktan geçen insanlar gazozları inceleyip tadarak, çocukluklarındaki lezzetleri yeniden hatırlıyor. İşletmeci Yusuf Akın, iş yerinin aynı zamanda koleksiyon yapanlarında ilgi odağı haline geldiğini söyleyerek, hem şişe hem de gazoz kapağı koleksiyonu yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldiğini vurguladı.

"Buraya gelen çocukluğunu hatırlıyor"

Bu dükkana gelenlerin çocukluğunu hatırladığını söyleyen işletmeci Yusuf Akın, raflarda bulunan 150 çeşit gazozun yerel ve nostaljik olduğuna vurgu yaptı. Akın, "Gazoz bizim çok eski bir kültürümüz. Ben de gazozu küçüklüğümden beri çok sevdiğim için böyle bir girişimde bulundum. Şu an burada 150 çeşit gazozumuz var ve hepsi yerel gazozlar. Bunlarda kesinlikle glikoz, fruktoz ve sakkaroz yok; hepsi yüzde 100 şeker pancarından üretilmiş. Hepsi memleketimizin bir çok yerinde üretilen nadide aromalarla lezzetlenmiş ürünler. Gazoz bizim eski bir kültürümüz. 1940’lı, 50’li yıllarda, açık sinemalarda satılan ve her birimizin çocukluğunda yeri vazgeçilmez olan bir ürün. Buraya gelen her yaş grubundaki insan anılarını tazeliyor. Ben çocukluğumda bu gazozu içmiştim diyebiliyor. Buraya gelenler, çocukluğundaki o lezzeti bularak memnun ayrılıyorlar" dedi.

Koleksiyoncularında ilgi noktası

İşletmesinin nostaljik gazozları içmek isteyenlerin yanı sıra koleksiyoncuların da ilgi noktası olduğunu söyleyen Yusuf Akın, "Sadece lezzet olarak da değil, koleksiyon anlamında da buraya gelip hem şişe hem de gazoz kapağı koleksiyonu yapmak isteyenler de oluyor. Çocukken mesela yağmurlu çamurlu havalarda, gazozuna maç yapardık; futbolcuların göstermediği eforu biz çocukken bir gazoz için sarf ederdik. Gazoz çok değerliydi bizim için. Şu anda da eskiye, nostaljiye bir rağbet var. Her yerden insanlarımız, Kemeraltı’na bu dükkana geliyorlar" açıklamasında bulundu.

"Burada o eski lezzetleri tatma fırsatı buldum"

İşletmeyi sosyal medyadan gördüğünü ve haftada iki üç gün buraya gelerek tüm gazozları tek tek tatmak istediğini söyleyen vatandaşlardan Berat Eren (29) de, burada çocukluğundaki lezzetleri tattığını söyledi. Eren, "Burası methini çok duyduğumuz bir yer olduğundan gelip lezzetleri yerinde test ettim. Haftada iki veya üç kere gelip bu gazozları tadıyorum. Buradaki bütün gazozları tek tek tatmak hedefindeyim. Bir çoğunu içtim, diğer gazozları da geldikçe tadacağım. Ben küçükken çok gazoz seven birisiydim, şimdi de burada o eski lezzetleri tatma fırsatı buldum" diye konuştu.

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